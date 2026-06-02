En pleine Corrida, un taureau transperce un torero et l'envoie en l'air devant le public horrifié

Un taureau a encorné la jambe et le bras d’un torero durant une représentation de Corrida sous les yeux ébahis des spectateurs.

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Un énième torero blessé lors d’une Corrida à Madrid

Torero est un métier à risque. Le mois dernier, l’un d’eux est décédé après avoir été encorné par un taureau lors d’une corrida. Un autre a été gravement blessé au rectum. Et un autre incident similaire s’est produit dans l’arène de Las Ventas, à Madrid, il y a quelques jours.

Crédit photo : TeleMadrid

Paco Ureña guidait le taureau comme il est de coutume avec sa cape. Sur une vidéo montrant l’incident, le torero effectue des petits bonds en arrière lorsque l’animal se rapproche trop de lui. On pense alors que tout est sous contrôle, mais rien n’est jamais sûr dans la Corrida.

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Le taureau transperce la jambe du matador et l’envoie dans les airs

Crédit photo : TeleMadrid

Au moment où le taureau charge de nouveau la cape, Paco Ureña oublie de reculer. Le taureau, très près, fonce alors sur le torero tandis que ses cornes se plantent sous le bras droit de sa victime. Paco Ureña est ensuite projeté en l’air avant de retomber sur ses genoux.

À ce moment-là, on peut entendre le public pousser des cris de stupeur. D’autant plus que le taureau n’en a pas fini avec le torero. Ce dernier tente de se relever mais le taureau lui encorne la jambe gauche et le soulève de nouveau dans les airs durant quelques secondes avant qu'il ne retombe au sol.

On pense alors que le taureau va une nouvelle fois charger, mais il est interrompu par les assistants, les « cuadrillas », qui lui recouvrent les yeux avec leur cape. Cette intervention rapide permet à Paco Ureña de s’extirper de la zone, en boitant, laissant apparaître sa blessure.

Crédit photo : TeleMadrid

Selon les médias locaux, relayés par le Daily Mail, l’homme souffre d’une blessure longue de 30 centimètres. Ses jours ne sont pas en danger, mais son acte est largement décrié sur les réseaux sociaux où les internautes sont opposés à la tauromachie.