Volé il y a huit ans, un cheval rarissime retrouve sa propriétaire

En Écosse, un cheval rarissime, volé en 2018, a été retrouvé huit ans plus tard pour le plus grand bonheur de sa propriétaire.

L’Écossaise Zoe Urquhart avait perdu tout espoir de revoir un jour son cheval adoré Polo, volé il y a près de dix ans. Quelle ne fut donc pas sa surprise lorsque les autorités lui ont annoncé l’avoir retrouvé.

Elle retrouve son étalon volé il y a huit ans

Cette histoire a commencé en 2018. Polo, un étalon de 13 ans, a été dérobé lors d'un cambriolage dans une ferme du Morayshire, en Écosse, rapporte la BBC.

Sa propriétaire pense que son animal a attiré l’attention des voleurs en raison de sa robe cremello : il possède un pelage très clair et des yeux bleus. Une particularité physique rare, qui l’était encore davantage à l’époque, selon nos confrères britanniques.

Crédit Photo : West Yorkshire Police

Après sa disparition, Zoe Urquhart n’a quasiment rien appris sur l’endroit où il se trouvait.

« J’ai bien reçu de temps en temps des messages de personnes qui avaient gardé un œil sur lui et pensaient l’avoir aperçu, mais aucune observation n’a jamais été confirmée », a-t-elle raconté.

Mais la semaine dernière, un coup de téléphone a tout changé. Jeudi 6 août, elle a appris que Polo avait été retrouvé. Après huit longues années de séparation, elle allait enfin être réunie avec lui.

« J’avais abandonné l’idée qu’il puisse un jour être retrouvé, il y a plusieurs années déjà. Alors ça a été un choc immense », se souvient-elle.

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Le cheval est en mauvais état

Selon les informations de la BBC, le cheval a été localisé avec des juments dans un champ situé à Shipley, en Angleterre, à plusieurs centaines de kilomètres de l’endroit où il avait disparu.

C’est la police du West Yorkshire, chargée de la lutte contre la criminalité rurale, qui a retrouvé la trace de l’équidé grâce aux renseignements fournis par la communauté. Après avoir appris la bonne nouvelle, Zoe Urquhart est partie le récupérer dans la journée.

Si les retrouvailles ont été émouvantes, l’état de Polo après des années de négligence n’a pas manqué d’alarmer sa maîtresse. Il souffre également d’une tumeur, ainsi que de douleurs aux yeux.

Crédit Photo : Zoe Urquhart

Zoe Urquhart estime que les soins vétérinaires et sa rééducation lui coûteront plusieurs milliers de livres. Désormais de retour dans les écuries où il a grandi, Polo reprend doucement ses marques.

« Il va recevoir les meilleurs soins possibles et nous allons faire en sorte qu’il retrouve l’état dans lequel il devrait être », a indiqué sa propriétaire.

La police a confirmé a la BBC qu’une puce électronique avait permis d’établir son identité. Par ailleurs, l’enquête se poursuit pour retrouver le ou les responsables du vol.