Une collision entre deux calèches tirées par des chevaux ravive le débat autour de cette attraction controversée

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Capture d'écran montrant la calèche renversée sur le sol

À New York, une collision entre deux calèches tirées par des chevaux relance le débat sur cette attraction touristique controversée.

Se balader à dos d’éléphant, prendre des selfies avec des félins, câliner des lionceaux… Les activités touristiques impliquant des animaux sauvages sont monnaie courante à travers le monde.

Ces dernières années, des militants dénoncent pourtant ces pratiques, jugées cruelles et inhumaines.

Si le tourisme animalier reste largement répandu, un récent incident impliquant deux calèches tirées par des chevaux à New York, aux États-Unis, remet la question de la maltraitance animale sur le devant de la scène.

File de calèches tirées par des chevaux à New YorkCrédit Photo : iStock

Une collision impliquant deux calèches à New York

Les faits se sont produits lundi 18 mai 2026 vers 16h40 (heure locale), près d’une entrée de Central Park, rapporte le magazine américain People.

Deux chevaux, nommés Troy et Otis, ont été impliqués dans une collision ayant entraîné le renversement de l’une des calèches. Le cocher, qui se trouvait à bord, a subi de légères blessures. 

Capture d'écran montrant la calèche renversée sur le sol Crédit Photo : CBS New York/YouTube

Selon le syndicat des conducteurs, l’autre attelage venait tout juste de déposer ses clients lorsque l’impact est survenu. Les deux animaux s’en sont sortis indemnes, et aucun touriste n’a été touché.

La suite après cette vidéo

Un incident qui relance le débat sur les calèches

Après cette collision, des défenseurs des droits des animaux ont relancé leurs appels à interdire les calèches tirées par des chevaux à New York, estimant que ce type d’accident, loin d’être rare, a déjà entraîné des blessures graves, des problèmes de santé à long terme, voire la mort de certains chevaux.

De son côté, le groupe de défense New Yorkers for Clean, Livable, and Safe Streets (NYCLASS) appelle les élus new-yorkais à relancer « Ryder’s Law », une proposition visant à interdire les calèches tirées par des chevaux dans la ville.

Photo montrant un policier new-yorkais caresser un cheval Crédit Photo : CBS New York/YouTube

Rejeté en novembre par la commission municipale de la santé, le texte tire son nom de Ryder, un cheval de calèche âgé qui s’était effondré à Manhattan en 2022 à cause d’une maladie neurologique non diagnostiquée, avant d’être euthanasié.

« Ces incidents continuent de se produire parce que les chevaux sont des animaux proies qui n’ont pas leur place dans le chaos de la circulation urbaine », a indiqué Christina Hansen, représentante syndicale des conducteurs de calèches à New York.

Calèche typique à New YorkCrédit Photo : CBS New York/YouTube

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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