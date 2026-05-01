Une jument perd son propriétaire, et se recueille devant son cercueil lors des funérailles

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Capture d'écran Instagram

Au Brésil, un cheval a été filmé en train de hennir près du cercueil de son propriétaire lors de sa veillée funèbre. Une scène bouleversante qui rappelle le lien puissant entre un animal et son maître.

Certains animaux tissent des liens particulièrement forts avec leurs maîtres. Lorsqu’un décès survient, cela peut donner lieu à des scènes déchirantes. C’est ce qui s’est récemment produit à Blumenau, au Brésil.

Une jument fait ses adieux à son propriétaire décédé

Pedro Krug était le propriétaire de Nina, une jument à laquelle il était très attaché. Il s’est malheureusement éteint à l’âge de 70 ans, rapporte le Daily Star. À la suite de sa disparition, une veillée funèbre a été organisée le lundi 27 avril 2026.

Sa fille, Daiane Krug Palmeira, a souhaité amener la jument afin qu’elle puisse lui faire ses adieux une dernière fois. Un moment émouvant immortalisé en vidéo.

Sur les images, on voit la Brésilienne guider Nina vers le cercueil ouvert. En découvrant Pedro à l’intérieur, la jument a poussé des hennissements empreints de douleur, tandis que les personnes présentes, émues, assistaient à la scène.

Elle a ensuite été vue poussant doucement le corps du museau, alors qu’un proche la caressait pour tenter de la calmer. Selon Daiane, Pedro entretenait une relation unique avec Nina.

« Il lui avait appris à donner le sabot (comme pour serrer la main) et à poser sa tête sur son épaule, ce qu’elle faisait », a-t-elle expliqué à la presse locale.

Une relation unique

Le septuagénaire était le propriétaire de Nina depuis huit ans. Il l’avait dressée tout en développant son tempérament doux.

La suite après cette vidéo

« L’une de ses joies était de laisser les enfants monter sur elle, ce qui leur apportait beaucoup de bonheur », a confié Daiane à propos de son père.

La jument vivait dans une écurie à l’entrée de la propriété de Pedro. Elle se rendait chaque jour dans un champ voisin pour brouter.

Pedro et NinaCrédit Photo : Jam Press

Ces derniers mois, la santé du Brésilien s’est détériorée. Il n’avait alors plus assez de force pour s’occuper de Nina.

« Quand il a appris qu’il avait trois tumeurs au cerveau en novembre 2025, il passait beaucoup moins de temps avec Nina », a raconté sa fille.

Après une hospitalisation, Pedro s’est installé chez Daiane. La distance entre leurs domiciles les a tenus éloignés pendant environ six semaines. Il a pu retrouver la jument au ranch où elle était gardée.

« Après ce jour-là, il l’a revue encore deux fois. L’une de ces visites remonte à la semaine dernière, alors qu’il était déjà très affaibli ».

Pedro KrugCrédit Photo : Jam Press

Avant Nina, Pedro avait possédé un autre cheval, Pingo, pendant 33 ans. Il a été enterré près de sa maison.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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