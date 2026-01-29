Un chasseur de 52 ans serait mort en tombant sur son fusil chargé alors qu'il chassait des pigeons

Le week-end dernier, un chasseur originaire de l’Eure a perdu la vie après avoir trébuché sur des barbelés. Une enquête a été ouverte.

En 2025, plusieurs accidents de chasse ont été enregistrés en France. Le 13 novembre, dans les Alpes-de-Haute-Provence, un chasseur a tiré sur son ami après l’avoir confondu avec du gibier.

Un cas similaire a eu lieu deux jours avant en Bretagne. À Éréac, une petite fille de dix ans s’est accidentellement fait tirer dessus par des chasseurs.

Et plus récemment, la semaine dernier, un accident mortel impliquant un homme pratiquant la chasse aux pigeons s’est déroulé en Normandie, rapporte Ici Normandie.

Crédit Photo : iStock

Un chasseur disparaît

Les faits se sont produits dimanche 25 janvier dans la commune du Theil-Nolent (Eure). Un habitant 52 ans chassait seul en fin d’après-midi lorsque celui-ci a disparu au cours de la soirée.

Inquiète, sa mère a décidé d’alerter son voisin car elle n’avait plus de nouvelles de son fils. Face à cette situation, l'individu est parti à sa recherche, détaille L'Éveil Normand.

« Il avait l’habitude de visiter sa maman le dimanche, ce qu’il a fait, puis de la rappeler le soir pour s’assurer que tout allait bien, explique le maire de la commune. N’ayant pas reçu l’habituel coup de fil, celle-ci a appelé le voisin, qui s’est rendu sur place », a indiqué le maire de la commune dans les colonnes du média.

Crédit Photo : iStock

Malheureusement, le corps sans vie du quinquagénaire a été retrouvé sur un terrain forestier lui appartenant. Selon les premiers éléments, l’hypothèse de l’accident est privilégiée.

Touché par son propre tir

Lors de la partie de chasse, l'homme aurait trébuché sur des barbelés, a indiqué le procureur d’Évreux, Rémi Coutin.

« En tombant une balle serait partie de son fusil, le tuant sans doute sur le coup », a poursuivi le magistrat.

Crédit Photo : iStock

Le représentant du ministère public a ajouté qu’une autopsie aura lieu ce vendredi 30 janvier à l’institut médico-légal de Rouen. Cet examen post-mortem servira à « lever le doute », a expliqué Rémi Coutin.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Celle-ci a été confiée à la brigade de gendarmerie de Bernay.