Son border collie de 8 ans est volé, vendu 24 € à un restaurant... et mangé

En Chine, un chien devenu une star des réseaux sociaux a été volé à son maître, vendu à un restaurant puis… mangé. Une enquête a été ouverte.

Chutou, un border collie de huit ans très populaire en Chine, a connu une fin tragique : son propriétaire affirme qu’il a été volé puis vendu à un restaurant, où il aurait été consommé.

Son chien disparaît

Le chien et son maître, Guo, blogueur de voyage, formaient un duo très suivi sur Douyin, un réseau social chinois, avec plus de 1,5 million d’abonnés.

Guo et Chutou sont devenus célèbres grâce aux vidéos de leurs aventures, précise le Daily Star, qui relate cette affaire sordide.

Les faits se sont produits le 11 mai dernier dans le district de Ningling, situé dans la province du Henan (centre de la Chine).

Crédit Photo : DR

La boule de poils a disparu alors qu’elle était sous la garde du père du créateur de contenu, lequel se trouvait à l’étranger, rapporte la presse chinoise.

Des images de vidéosurveillance montrent deux individus emportant le chien depuis le domicile familial à bord d’un scooter électrique.

À la suite de cet incident, Guo a écourté son voyage afin de partir à la recherche de son compagnon.

Après deux semaines de recherches, il a finalement retrouvé l’homme qu’il soupçonnait d’avoir enlevé Chutou et lui a proposé 10 000 yuans (environ 1 320 euros) pour récupérer son animal.

Il était loin de se douter du sort funeste réservé à son ami à quatre pattes.

Crédit Photo : DR

La suite après cette vidéo

Lire aussi : Un vétérinaire alerte sur le fait de dormir avec son animal de compagnie

Il apprend que son chien a été mangé

Le vidéaste a été stupéfait en apprenant que son chien avait déjà été vendu à un restaurant pour 180 yuans (près de 24 euros), puis abattu, préparé et mangé, selon plusieurs médias.

L’homme, suspecté d’être à l’origine de la vente du border collie, a affirmé avoir pris Chutou pour un chien errant. De son côté, Guo a rejeté cette explication, soulignant que son animal portait un collier et un traceur GPS.

Selon les témoignages rapportés, le mis en cause aurait déclaré : « Le chien est mort, alors arrêtez d’en faire toute une histoire. Je n’ai enfreint aucune loi », sans exprimer le moindre remords.

Crédit Photo : iStock

Guo avait acheté Chutou en 2018, alors que celui-ci n’était âgé que de trois mois. Il a depuis signalé l’affaire à la police et chercherait à obtenir réparation par voie judiciaire.

Selon HK01, la police du comté de Ningling a ouvert une enquête. Cette affaire a également relancé le débat sur la protection animale en Chine. La disparition du border collie a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux.

Une personne a commenté :

« J'ai pleuré en regardant les anciennes vidéos de Chutou ».

Une autre a écrit :

« Une âme si joyeuse et pleine de vie a connu une fin aussi tragique. Ceux qui l'ont volé, tué et mangé doivent en répondre ».

En Chine, il n’existe pas d’interdiction nationale de manger du chien, mais cette pratique controversée est de plus en plus limitée et prohibée dans certaines villes, à l’image de Shenzhen.