Énervé, il écrase le lapin de 2 mois de sa conjointe... et le jette par la fenêtre

Aux États-Unis, un homme est accusé d’avoir tué le lapin de sa compagne dans un accès de rage. Un geste violent qui pourrait lui valoir plusieurs années derrière les barreaux.

Un fait divers qui fait froid dans le dos.

Début février, Nikolas Hart, un habitant de Los Angeles de 25 ans, s’est rendu coupable d’un acte de violence envers un animal : il a tué le bébé lapin de sa conjointe lors d’une explosion de colère.

Accusé de plusieurs crimes, il pourrait passer un long moment en prison, rapporte le magazine américain People.

Il écrase le lapin de sa compagne dans un moment de rage

Les faits se sont déroulés le 11 février vers 21 heures, dans l’appartement que le suspect partageait avec sa compagne.

Selon les procureurs, le jeune homme a écrasé le lapin de deux mois de sa petite amie, nommé Momo, dans un moment de rage.

Crédit Photo : iStock

Il aurait ensuite placé le rongeur dans un sac poubelle avant de le jeter du haut du deuxième étage. Le petit mammifère n’a pas survécu à sa chute et est mort des suites d’un traumatisme contondant à la poitrine, à l’abdomen et au visage.

« Cet accusé est soupçonné d’avoir agressé sa compagne à plusieurs reprises, puis de tuer plus tard un animal sans défense dans un geste violent », a déclaré Nathan J. Hochman, procureur du comté de Los Angeles.

La suite après cette vidéo

Avant d’ajouter :

« Ce type de comportement criminel vous mène en prison. Nous prouverons ces accusations devant le tribunal et demanderons la peine maximale prévue par la loi ».

Crédit Photo : iStock

Un crime puni de huit ans de prison

Nikolas Hart a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment pour cruauté envers un animal de compagnie, violences domestiques et violation d’une ordonnance du tribunal interdisant tout contact avec la victime.

Il s’est présenté à son audience de mise en accusation le 6 avril et a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui. Selon nos confrères, le tribunal a émis une ordonnance de protection interdisant au mis en cause de posséder des animaux. Sa caution a été fixée à 150 000 dollars, soit environ 125 000 euros.

Crédit Photo : iStock

Le prévenu comparaîtra le 16 avril au tribunal de Van Nuys pour une audience préliminaire. Cette affaire, toujours en cours d’enquête, est menée en collaboration avec la section de lutte contre la cruauté envers les animaux.

S’il est reconnu coupable des cinq chefs d’accusation, Nikolas Hart pourrait écoper de huit ans de prison.