Un vétérinaire alerte sur le fait de dormir avec son animal de compagnie

Vous dormez avec votre animal de compagnie ? Selon un vétérinaire, il s’agirait d’une mauvaise habitude à éviter.

De nombreux propriétaires considèrent leur animal de compagnie comme un membre à part entière de la famille.

Cette cohabitation se poursuit jusque dans la chambre à coucher, puisque 49 % des Français laissent leur chien ou leur chat dormir dans leur chambre.

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Le hic ? Selon Tom Mason, vétérinaire chez Perfect Pets au Royaume-Uni, cette habitude serait en réalité une mauvaise idée.

« Beaucoup de propriétaires ne réfléchissent pas à deux fois avant de laisser leur animal dormir dans leur lit, mais il est important de comprendre ce qu’un contact aussi étroit et prolongé peut impliquer pour le bien-être de chacun », explique-t-il auprès du Mirror.

Il précise que les risques varient selon l’animal, ses antécédents de santé et la situation personnelle du propriétaire. Cependant, il affirme qu’il existe quatre raisons principales pour lesquelles il déconseille de partager son lit avec sa boule de poils.

Des parasites et infections

Le spécialiste rappelle que les chiens ou chats peuvent être porteurs de nombreux parasites, comme des puces, des tiques, des acariens ou encore des poux.

Résultat : partager son lit avec eux donne à ces nuisibles un accès direct à leur prochain hôte. Et le risque ne s’arrête pas là, selon le vétérinaire.

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Des parasites internes, comme les ascaris, des vers ronds présents chez les chiens et les chats, peuvent également être transmis à l’être humain en cas de mauvaise hygiène.

« Les œufs microscopiques émis par les animaux infectés peuvent survivre dans la literie et, s’ils sont ingérés accidentellement, entraîner une infection difficile à détecter et longue à traiter», explique-t-il.

Pour éviter ce problème, il est important de vacciner et de vermifuger régulièrement son animal.

Un sommeil perturbé

Partager son lit avec un animal de compagnie rime avec perturbation du sommeil

« Les mouvements, l’agitation et les changements de position d’un animal au cours de la nuit peuvent perturber le cycle de sommeil d’une personne, sans même que celle-ci s’en aperçoive », poursuit Tom Mason.

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Même constat pour le quadrupède, dont le repos peut être perturbé, alors que les chiens et les chats ont besoin « d’un sommeil de bonne qualité et ininterrompu pour préserver leur santé physique et mentale ».

Pour pallier ce problème, le vétérinaire recommande d’installer un couchage pour l’animal dans la même chambre.

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Des blessures accidentelles

D’après Tom Mason, un chat ou un chien peut griffer ou donner des coups involontaires à son maître pendant la nuit. Les animaux plus petits et fragiles, eux, pourraient tomber d’un lit en hauteur.

Selon lui, cette proximité physique constante peut aussi, dans certains cas, favoriser des comportements liés à l’anxiété de séparation chez les animaux qui supportent mal l’absence de ce contact durant la journée.

Un problème de limites

Permettre à un animal de compagnie de partager l’espace de sommeil peut progressivement brouiller les limites entre lui et son maître.

Les chiens, par exemple, sont instinctivement sensibles à la hiérarchie et aux routines, souligne le vétérinaire. Le fait de dormir régulièrement dans l’espace le plus intime de la maison peut créer une confusion des limites. Cela peut conduire à des problèmes de comportement au fil du temps.

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« Il existe de nombreuses façons de maintenir un lien fort avec son animal sans partager son lit. Un couchage confortable dans la même chambre lui apporte un sentiment de sécurité et de proximité, sans les risques liés au fait de dormir ensemble », recommande-t-il.

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