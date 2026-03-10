Ils injectent du Botox à 20 chameaux pour gagner un concours de beauté animale

Un concours de beauté pour chameaux a été le théâtre d’une scène surréaliste à Oman : vingt animaux ont été disqualifiés pour avoir subi des interventions cosmétiques.

Polémique dans le désert !

Chaque année, le Camel Beauty Show Festival se tient à Oman et réunit des éleveurs et leurs chameaux pour un concours unique en son genre. Sur près d’une semaine, les animaux sont jugés selon leur beauté et leur lignée.

Crédit Photo : Getty Images

Tout au long de l’événement, ils sont évalués selon plusieurs critères : l’harmonie de leur corps, la qualité de leur pelage et leur prestance lors du défilé.

Les grands gagnants se voient décerner des prix importants, comme des sommes d’argent mirobolantes.

Des chameaux botoxés éliminés

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les moyens sont bons pour se classer en tête du classement, y compris tricher. C’est ce qui s’est produit lors de l’édition 2026, qui s’est déroulée début février à Al Musanaa.

Peu avant le début du concours, 20 chameaux, appartenant à différents éleveurs, ont été disqualifiés pour une raison surréaliste.

La suite après cette vidéo 20 camels were disqualified from a beauty contest after being found to have used cosmetic procedures



The treatments included Botox, dermal fillers, and hormone therapy pic.twitter.com/TE8VnP6ndb — Dexerto (@Dexerto) March 2, 2026

Selon les informations de Forbes, relayées par Ouest-France, des vétérinaires ont découvert lors d’un examen approfondi que les camélidés avaient subi des interventions cosmétiques.

Botox pour lisser le visage, injections dans les lèvres et dans la bosse… certains participants sans scrupules ont eu recours à la chirurgie esthétique pour embellir leurs chameaux.

Une pratique interdite

Face à cette situation, les organisateurs ont réagi immédiatement en excluant les chameaux de la compétition.

« Toute manipulation et tromperie dans l’embellissement des chameaux est interdite », stipule le règlement.

Autrement dit, les animaux doivent présenter des caractéristiques naturelles pour pouvoir concourir.

Crédit Photo : iStock

Outre la triche, cette pratique illégale met en danger les bêtes, qui risquent de souffrir de complications liées à ces interventions effectuées hors du cadre médical, soulignent nos confrères.

Ce n’est pas la première fois que des camélidés passent sous le bistouri pour un concours de beauté. Un cas similaire s’est produit en 2021 en Arabie saoudite, où 40 spécimens avaient été exclus pour avoir été modifiés.