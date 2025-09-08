Ils emménagent dans leur nouvelle maison et découvrent... une chienne enfermée dans un placard

La chienne abandonnée

Aux États-Unis, un couple a emménagé dans sa nouvelle maison et a fait une découverte surprenante : une chienne, abandonnée par ses anciens maîtres, était enfermée dans un placard.

Quand on emménage dans une nouvelle maison, on peut faire des découvertes étonnantes. C’est par exemple le cas de cet homme qui, en rénovant une maison, a trouvé un trésor inestimable caché dans le sous-sol.

Dans certains cas, il est également possible de découvrir des animaux inattendus sur son terrain. Alors que ce couple pensait avoir acheté la maison de ses rêves, il a remarqué que cette dernière était infestée de parasites. De son côté, un homme a acheté une maison et a découvert que son jardin était habité par dix énormes cochons.

La chienne abandonnéeCrédit photo : Great Dog Rescue New England / Facebook

Une chienne enfermée dans un placard

Ces personnes ne sont pas les seules à avoir rencontré des êtres vivants dans leur nouvelle maison. C’est également le cas d’un couple originaire des États-Unis. En emménageant dans leur nouveau logement, les propriétaires ont découvert une chienne enfermée dans un placard, comme le rapporte Woopets. Âgé de 2 ans, l’animal n’avait pas mangé depuis longtemps mais était toujours en vie. On ne sait pas combien de temps la chienne est restée enfermée dans le placard.

La chienne abandonnéeCrédit photo : Great Dog Rescue New England / Facebook

La chienne a été confiée au refuge “Great Dog Rescue New England”. Les membres de l’établissement ont baptisé l’animal “Star Bright”, soit “étoile brillante”. La raison ? Même après ce qu’elle a vécu, la chienne était toujours amicale et très gentille.

La chienne abandonnéeCrédit photo : Great Dog Rescue New England / Facebook

Elle a été confiée à une famille d’accueil qui prend soin d’elle en attendant qu’elle soit adoptée par une nouvelle famille.

Source : Woopets
