Un crabe pince sa fille, il l'attrape puis le mange vivant avant de tomber gravement malade

En Chine, un père de famille est tombé gravement malade après avoir mangé un crabe d’eau douce vivant. L’homme avait ingéré le crustacé car il avait pincé sa fille.

Une scène semblant tout droit sortie d’un film de vengeance s’est produite dans la province de Zhejiang, en Chine.

Alors qu’il se trouvait au bord d’un ruisseau, un certain Lu, 39 ans, a aperçu un crabe d’eau douce pincer sa fille. Face à cette situation, le père de famille a ramassé le crustacé avant de l’avaler tout entier alors qu’il était encore vivant.

Crédit Photo : Istock

Il avale un crabe vivant pour venger sa fille

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le trentenaire a regretté son geste deux mois plus tard. À l’époque, Lu avait été admis à l’hôpital pour de graves douleurs lombaires et abdominales.

Les analyses ont révélé que Lu souffrait d’une gastro-entérite à éosinophiles, une maladie gastro-intestinale bénigne rare. Mais ce n’est pas tout ! Il présentait également des modifications pathologiques au niveau de la poitrine, de l’abdomen, du foie et du système digestif.

Crédit Photo : Istock

«Nous lui avons demandé à plusieurs reprises s’il avait mangé du gibier, ou quelque chose d’inhabituel, quelque chose qui pourrait provoquer des allergies. Mais il a répondu que non», a déclaré un porte-parole de la clinique.

Par chance, la femme de Lu s’est souvenue que son compagnon avait mangé un crabe vivant deux mois plus tôt. Une analyse de sang a montré que le père de famille avait été infesté par au moins trois parasites.

«Je voulais venger ma fille. Quand nous étions près du ruisseau, ma fille a été pincée par un petit crabe, alors je me suis mis en colère et je l’ai mis dans ma bouche pour me venger», a expliqué Lu aux médecins.

Crédit Photo : Istock

Aujourd’hui, le mangeur de crustacés est complètement rétabli, mais il doit encore subir des examens de suivi. Une chose est sûre : il réfléchira à deux fois avant d’engloutir un pauvre crabe sans défense.