Attention si l'on vous prend en photo avec cet animal, il s'agit d'une arnaque !

À Nice, une nouvelle arnaque a été repérée par les forces de l’ordre, et elle a fait de nombreuses victimes parmi les amoureux des animaux.

Aujourd’hui, les escrocs ont de plus en plus d’idées pour soutirer de l’argent à leurs victimes. C’est le cas sur les réseaux sociaux, où l’on retrouve de nombreuses arnaques, comme cette femme qui a perdu 15 000 euros en croyant parler avec le chanteur Damiano David. Sur internet, les escrocs peuvent également vous soutirer de l’argent en ciblant les onglets ouverts sur votre navigateur.

Mais les arnaques n’existent pas uniquement sur internet puisqu’il est également possible de se faire piéger à la station-service, ou directement dans la rue. C’est ce qu’il s’est récemment produit à Nice, sur la colline du Château, un endroit très fréquenté par les touristes pour sa vue panoramique.

La colline du Château à NiceCrédit photo : iStock

Une arnaque avec un animal

À cet endroit, une dizaine d’individus proposait aux passants de les prendre en photo avec des pigeons paons, de beaux oiseaux à la couleur blanche. Ainsi, ils proposaient aux touristes de poser les oiseaux sur leurs bras, leurs têtes ou leurs épaules et de se faire photographier. Séduites, les personnes donnaient leur téléphone, le sourire aux lèvres.

Un pigeon paonCrédit photo : iStock

Cependant, au moment de récupérer le téléphone, les escrocs annonçaient que la photo était payante : entre 10 et 20 euros. Sans cet argent, les touristes ne pouvaient pas récupérer leur smartphone. Comme l’indique L’Internaute, cette activité est non déclarée, donc illégale. De plus, le fait de ne pas prévenir que la photo est payante avant de la prendre prouve bien qu’il s’agit d’une arnaque.

“Ils faisaient la photo avec le téléphone des touristes puis leur demandaient de l’argent, entre 10 et 20 euros à chaque fois”, a expliqué Stéphan Lamart, président de l’association éponyme de protection des animaux, au Figaro.

Des oiseaux maltraités

Parfois, les escrocs se sont même montrés insistants, en posant un oiseau sur le bras d’une personne de force. Les arnaqueurs ont finalement été repérés par les forces de l’ordre et l’un d’eux a été placé en garde à vue. Selon l’enquête policière, il aurait réussi à gagner 90 euros en une heure.

En plus d’arnaquer les passants, ces escrocs maltraitaient les oiseaux qu’ils utilisaient. Deux d’entre eux étaient enfermés dans un carton sans eau ni nourriture, tandis que quatre autres étaient bloqués dans une cage de transport pour chat, sans eau et avec une nourriture inadaptée. Les six volatiles ont été récupérés et placés en quarantaine sanitaire. Ils avaient de nombreux parasites, étaient maigres, perdaient leurs plumes et avaient les pattes recouvertes d’excréments.

Méfiez-vous : si une personne dans la rue vous propose de prendre une photo avec elle, parce qu’elle porte un déguisement ou est accompagnée d’un animal, il s’agit sûrement d’une arnaque. Même si elle ne vous prévient pas en amont, elle peut vous demander de l’argent après avoir pris la photo.

Source : Le Figaro
