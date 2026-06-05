Attaqués par des requins, une femme de 19 ans et un enfant de 11 ans finissent amputés

En l’espace de deux jours, une Brésilienne et un enfant ont été attaqués par des requins. Tous deux ont été amputés.

Une scène d’horreur.

Le mois dernier, deux plages de Boa Viagem, à Recife (État de Pernambouc), au nord-est du Brésil, se sont transformées en bain de sang. Une jeune femme de 19 ans et un enfant de 11 ans ont été victimes de violentes attaques de requins.

Une femme attaquée par un requin perd une jambe

La première victime, Marcela Vitoria de Lima Santos, a été mordue à la jambe par un requin-tigre le 1er juin, rapporte le média brésilien Globo.

Grièvement blessée, la baigneuse a été secourue avant d’être ramenée sur la terre ferme, où un médecin présent sur les lieux lui a prodigué les premiers soins. Celui-ci a réalisé un garrot de fortune afin de stopper l’hémorragie.

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Transportée à l’hôpital, la Brésilienne a finalement dû être amputée au niveau de la cuisse. Selon le Dr Petrus de Andrade Lima, la patiente est arrivée dans un état de « choc hémorragique profond » et présentait un risque d’infection élevé.

Selon son cousin, interrogé par CNN Brasil, le squale s’en est pris à la victime alors qu’elle venait d’entrer dans l’eau.

« Quand je l’ai vue, elle criait mon nom et se débattait dans l’eau. Je me suis alors précipité vers elle pour tenter de la secourir. Un médecin qui passait par là lui a prodigué les premiers soins jusqu’à l’arrivée des pompiers militaires, qui l’ont emmenée à l’hôpital », a-t-il expliqué.

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Un petit garçon mordu la veille

La veille, le dimanche 31 mai, une attaque similaire a eu lieu sur une autre plage, située à une dizaine de minutes du premier site.

Cette fois, un petit garçon de 11 ans, prénommé João, a été pris pour cible par un requin-tigre alors qu’il nageait en mer.

Crédit Photo : Flash info/NXLe garçonnet présentait des blessures à la main ainsi qu’à la cuisse gauche. Arrivé à l’hôpital dans un état critique, il a également été amputé pour éviter une infection fatale. Depuis, il se trouve toujours en soins intensifs.

Selon O Globo, la côte de Pernambouc a enregistré plus de 84 attaques depuis 1992, dont 26 mortelles.