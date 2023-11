« Complètement défiguré » : choquée, elle récupère son bébé à la crèche avec de graves morsures au visage

Un enfant d’un an a été sévèrement mordu dans une crèche. Choqués, ses parents, veulent comprendre.

Salomée Richerateaux est aujourd’hui une maman inquiète et indignée.

Cette mère de famille, originaire de Vence (Alpes-Maritimes), a vécu un traumatisme en récupérant à la crèche son bébé d’un an avec de vilaines morsures au visage et au corps.

Les faits se sont déroulés le 16 novembre dernier dans un établissement vençois et suscitent la colère des parents de l’enfant qui ne comprennent toujours pas ce qui a bien pu se passer.

Un bébé d’un an mordu au visage dans une crèche

Ce jour-là, tout commence lorsque Salomée reçoit un coup de fil pour le moins inquiétant de la part de la crèche.

« La directrice m’a dit : ‘‘Votre fils a été mordu au visage, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il a été vu par le médecin de la crèche.’’ Je ne savais même pas qu’il y avait un médecin à la crèche », a raconté la jeune maman de 31 ans dans les colonnes de Nice Matin.

Pas inquiète mais pas franchement rassurée non plus, Salomée se rend à la crèche en fin de journée pour y récupérer comme d’habitude son petit Sacha. Et ce qu’elle va découvrir dépasse l’entendement.

« Il est arrivé à quatre pattes vers moi et je l’ai vu complètement défiguré (…) J’étais choquée, abasourdie. On aurait cru qu’il avait fait un combat de boxe. On m’a dit qu’un enfant l’avait mordu, que c’était un câlin qui avait débordé. Je n’en veux pas à cet enfant ni à sa maman, j’en veux aux adultes qui sont censés surveiller. Vous vous rendez compte dans quel état je récupère mon enfant ? », a-t-elle ainsi détaillé.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Mais la mère de famille n’est pas au bout de ses peines car une fois rentrée, elle s’aperçoit que les blessures de son enfant sont encore plus importantes qu’elle ne le croyait.

« Sacha n’avait pas uniquement des morsures au visage, j’en comptais dix-huit », a précisé Salomée qui a pu constater que son enfant avait également été mordu au cuir chevelu, sur les épaules ou encore le ventre. Le petit Sacha présentait par ailleurs un hématome sous l’œil

« Je suis allée chez un premier médecin qui m’a conseillé de l’emmener aussi chez un médecin légiste et de porter plainte », a poursuivi la mère de famille, qui a reçu confirmation qu’il s’agissait bien de morsures d’un enfant.

Le médecin « en a compté vingt. Pour lui, il ne s’est pas passé une fraction de seconde mais plusieurs minutes d’inattention et de négligence », a-t-elle ajouté.

Selon Nice Matin, le personnel de la crèche n’aurait rien vu, rien entendu car l’incident se serait déroulé durant la sieste des enfants.

Salomée Richerateaux a finalement porté plainte contre l’établissement, à la gendarmerie de Villeneuve-Loubet après avoir longuement hésité.

« Je ne voulais pas mettre la directrice à mal. Mais je me suis rendu compte que ce n’était pas la première fois. Certains parents m’ont fait part des mêmes problèmes subis par leurs enfants, même si c’était bien moins important que pour Sacha. La crèche leur aurait sorti la même explication, celle d’enfants qui débordaient d’amour (...) Je veux faire le maximum pour que ça se sache, je ne veux plus que ça se reproduise. Si ça durait plus longtemps et qu’on étranglait mon fils, on le retrouvait pour mort. Je suis tellement choquée », a-t-elle ainsi déploré.

Affaire à suivre…