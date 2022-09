Ils croisent un grand requin blanc dans la Méditerranée, la vidéo est impressionnante

En Camargue, les passagers d’un bateau de tourisme ont vu un grand requin blanc qui nageait dans la mer Méditerranée. Cette espèce menacée d’extinction est protégée partout dans le monde.

Lundi 12 septembre, aux alentours de 8 heures du matin, des plaisanciers ont fait une rencontre inattendue dans le parc naturel de Camargue. À bord d’un bateau de tourisme, ils ont aperçu un aileron dans l’eau.

Crédit photo : iStock

En se rapprochant, ils ont constaté que ce dernier appartenait à un grand requin blanc. L’animal est resté cinq minutes près de l’embarcation, ce qui a permis aux touristes de filmer cette rencontre.

Un grand requin blanc dans la Méditerranée

Aperçu à seulement 5 kilomètres du Port-Saint-Louis, ce grand requin blanc serait une femelle qui mesurerait cinq mètres de long.

« Sur la vidéo, il y a sur tout le corps de l’animal des morsures et des traces de dents qui indiquent que l’animal est une femelle qui a été mordue pendant l’accouplement. Ce sont des morsures d’amour. Typiquement, c’est un grand requin blanc méditerranéeen à la couleur plus brunâtre sur le dos », a expiqué Nicolas Ziani, du Groupe Phocéen d’Étude des Requins.

Grâce à sa grande taille et son fort instinct de chasseur, le grand requin blanc est l’un des plus grands prédateurs de la Méditerranée. L’animal se nourrit de thons rouges, d’espadons, de dauphins, d’autres requins et parfois de calmars et de tortues.

Une espèce protégée menacée d’extinction

Le grand requin blanc est une espèce menacée d’extinction en Méditerranée. Pour cette raison, elle a été placée parmi les espèces protégées en France et dans le monde. La probabilité de voir un grand requin blanc était donc très rare pour les plaisanciers, et cette rencontre pourrait être un signe d’espoir pour l’espèce.

« Il s’agit d’une observation très rare dans un secteur de la Méditerranée où l’espèce n’est d’une manière générale pas la plus abondante, ce qui témoigne possiblement d’un retour dans les temps à venir de l’espèce en Méditerranée. Dans cette région maritime où le grand requin blanc avait pratiquement disparu depuis près de deux sièces, on mesure un repeuplement qui semble progressif de ce prédateur fondamental pour la Méditerranée », a affirmé le Groupe Phocéen d’Étude des Requins.

Crédit photo : iStock

Récemment, de plus en plus de thons rouges ont également été observés dans la mer Méditerranée. Leur présence pourrait expliquer celle du grand requin blanc aperçu lundi, qui s’est rendu dans la région pour se nourrir pendant sa période de gestation.