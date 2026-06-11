Il abandonne son chien affamé sur la voie publique puis appelle lui-même la police : 8 mois de prison ferme et interdiction d'avoir un animal

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Un chien errant triste

Cette semaine, la fourrière départementale du Loiret a fait condamner un habitant ayant abandonné son chien sur la voie publique. Une mesure qu’elle souhaite exemplaire.

Abandonner son animal de compagnie constitue un acte de maltraitance en France, un délit passible d’une lourde amende, voire d’une peine de prison.

Malgré tout, cela n’empêche pas certaines personnes de se débarrasser de leurs animaux, notamment sur la voie publique.

Un chien abandonné par ses propriétairesCrédit Photo : iStock

C’est le triste constat établi par la fourrière départementale animale du Loiret, qui observe une hausse des abandons de chiens dans les rues. Plus inquiétant encore : la plupart des animaux recueillis présentent des problèmes de santé.

Face à ce fléau, la fourrière a décidé, en 2025, de frapper fort en portant plainte contre les propriétaires négligents qu’elle a pu identifier, rapporte La République du Centre.

Une première condamnation

Un an plus tard, un homme a été condamné ce mercredi 10 juin par le tribunal judiciaire d’Orléans, une première victoire pour la structure.

Une plainte avait été déposée le 6 août 2025, indique Aurélie Scoth, la responsable de l'établissement, citée par nos confrères.

Un chien dans un refugeCrédit Photo : iStock

« Un homme avait dit avoir trouvé un chien sur la voie publique et a contacté la police municipale de Malesherbes. Le chien était très maigre et nous l’avons fait constater par un vétérinaire », relate-t-elle.

Elle ajoute :

« Nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux pour connaître le propriétaire du chien. Plusieurs personnes nous ont envoyé des annonces parues sur les réseaux sociaux sur des groupes de dons d’animaux ».

Finalement, le passant qui avait alerté la fourrière s’est avéré être le propriétaire de l’animal. Ce dernier avait justifié l’abandon en invoquant des difficultés financières.

La boule de poils avait alors été confiée à un refuge des environs.

La suite après cette vidéo

Une peine de huit mois de prison ferme

Contre toute attente, le mis en cause, qui possède un casier judiciaire, avait ignoré sa convocation à une première audience de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), tenue en avril dernier.

L’homme a récidivé cette semaine et a tout de même été jugé en son absence. Pour avoir abandonné son chien sur la voie publique, il a été condamné à huit mois de prison ferme.

Tribunal judiciaire d’Orléans,Crédit Photo : DR

Ce n’est pas tout : il s’est également vu interdire de détenir un animal de compagnie et devra rembourser les frais engagés par la fourrière.

« Nous sommes très contentes de la sévérité de la peine. On avait peur que les peines soient moindres, et que cela ne dissuade pas ceux qui ont l’intention d’abandonner leur animal », a déclaré Aurélie Scoth.

La responsable rappelle qu’il existe d’autres solutions lorsque la prise en charge d’un animal n’est plus possible.

« Il y a des moyens de le faire, en s’adressant à une association (…) », a-t-elle conclu.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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