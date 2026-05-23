Une famille retrouve son chat deux ans après sa disparition grâce à une association

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Capture d'écran montrant le chat Mikey

Disparu depuis deux ans, un chat nommé Mikey a retrouvé le chemin de son foyer, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire, qui n’avait jamais perdu espoir de le retrouver.

Les miracles existent. Il y a quelques jours, une femme a retrouvé avec émotion son chat disparu depuis deux ans.

Comme le rapporte Vosges Matin, l’histoire a été relayée par l’association Ramenez-moi chez moi sur sa page Facebook.

Un chat disparaît pendant les vacances de sa famille

Tout a commencé le 4 mai 2024, lorsque le félin, alors âgé de onze mois, s’est volatilisé à La Schlucht, dans les Vosges. À l’époque, ses maîtres étaient en vacances dans la région. Le chaton s’est égaré alors qu’il ne connaissait pas le secteur.

Alertée de sa disparition, l’organisation a tenté de retrouver sa trace. Une équipe dépêchée sur les lieux a installé une cage-trappe et passé toute une nuit à l’attendre, en vain. Le matou demeurait introuvable.

Un chat gris en train de marcher dehorsCrédit Photo : iStock

Malgré cet échec, les bénévoles ont poursuivi les recherches, semaine après semaine, sans que l’animal ne donne le moindre signe de lui.

Deux ans plus tard, la magie a enfin opéré.

La suite après cette vidéo

Sa puce électronique permet de l'identifier 

Quelques jours plus tôt, l’association a été contactée par un employé de l’hôtel-restaurant Le Collet. Celui-ci a signalé la présence d’un chat tigré gris, « venant régulièrement réclamer à manger depuis un certain temps ».

Ramenez-moi chez moi a aussitôt pensé à Mikey. Le mardi 19 mai 2026, l’association a de nouveau installé une cage-trappe autour de l’établissement afin d’en avoir le cœur net.

Le lendemain, elle a appris une heureuse nouvelle : il s’agissait bien du chat disparu depuis mai 2024, identifié grâce à sa puce électronique.

Un chat identifié grâce à sa puce électroniqueCrédit Photo : iStock

« En l’annonçant à la propriétaire, elle n’y croyait pas et elle a été vite submergée par l’émotion. Voilà pourquoi il est très important d’identifier son meilleur ami », écrit l’association.

Avant d’ajouter :

« Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de l’hôtel-restaurant Le Collet pour avoir pris soin de Mikey, lui avoir offert à manger, mais surtout beaucoup d’amour durant tout ce temps ».

La famille, qui habite à cinq heures de route des Vosges, a récupéré son compagnon à quatre pattes ce vendredi 22 mai, lors de retrouvailles émouvantes après un long cauchemar.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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