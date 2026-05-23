Une famille retrouve son chat deux ans après sa disparition grâce à une association

Disparu depuis deux ans, un chat nommé Mikey a retrouvé le chemin de son foyer, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire, qui n’avait jamais perdu espoir de le retrouver.

Les miracles existent. Il y a quelques jours, une femme a retrouvé avec émotion son chat disparu depuis deux ans.

Comme le rapporte Vosges Matin, l’histoire a été relayée par l’association Ramenez-moi chez moi sur sa page Facebook.

Un chat disparaît pendant les vacances de sa famille

Tout a commencé le 4 mai 2024, lorsque le félin, alors âgé de onze mois, s’est volatilisé à La Schlucht, dans les Vosges. À l’époque, ses maîtres étaient en vacances dans la région. Le chaton s’est égaré alors qu’il ne connaissait pas le secteur.

Alertée de sa disparition, l’organisation a tenté de retrouver sa trace. Une équipe dépêchée sur les lieux a installé une cage-trappe et passé toute une nuit à l’attendre, en vain. Le matou demeurait introuvable.

Crédit Photo : iStock

Malgré cet échec, les bénévoles ont poursuivi les recherches, semaine après semaine, sans que l’animal ne donne le moindre signe de lui.

Deux ans plus tard, la magie a enfin opéré.

La suite après cette vidéo

Sa puce électronique permet de l'identifier

Quelques jours plus tôt, l’association a été contactée par un employé de l’hôtel-restaurant Le Collet. Celui-ci a signalé la présence d’un chat tigré gris, « venant régulièrement réclamer à manger depuis un certain temps ».

Ramenez-moi chez moi a aussitôt pensé à Mikey. Le mardi 19 mai 2026, l’association a de nouveau installé une cage-trappe autour de l’établissement afin d’en avoir le cœur net.

Le lendemain, elle a appris une heureuse nouvelle : il s’agissait bien du chat disparu depuis mai 2024, identifié grâce à sa puce électronique.

Crédit Photo : iStock

« En l’annonçant à la propriétaire, elle n’y croyait pas et elle a été vite submergée par l’émotion. Voilà pourquoi il est très important d’identifier son meilleur ami », écrit l’association.

Avant d’ajouter :

« Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de l’hôtel-restaurant Le Collet pour avoir pris soin de Mikey, lui avoir offert à manger, mais surtout beaucoup d’amour durant tout ce temps ».

La famille, qui habite à cinq heures de route des Vosges, a récupéré son compagnon à quatre pattes ce vendredi 22 mai, lors de retrouvailles émouvantes après un long cauchemar.