Cette association australienne recherche son prochain sauveteur de koalas

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Le chien secouriste

En Australie, une association est à la recherche de son prochain sauveteur de koalas, qui pourra venir en aide aux animaux pendant les incendies.

Vous aimez les animaux et vous rêvez d’aller en Australie ? Si vous avez un chien, c’est le moment ou jamais ! En effet, l’association du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) recherche son prochain sauveteur de koalas.

Bear le chien secouristeCrédit photo : IFAW

Le profil recherché est… un chien ! En effet, l’animal devra remplacer Bear, un chien secouriste qui a oeuvré pendant dix ans pour venir en aide aux koalas blessés dans les incendies. Désormais, Bear est devenu une véritable légende et est célèbre pour avoir secouru plus de 100 koalas dans les flammes en Australie, comme ce petit animal qui a été sauvé d’une mort certaine.

Un chien secouriste

Bear était un chien au départ anxieux et hyperactif. Cette boule d’énergie avait besoin d’être en extérieur et est devenu plus posé, sociable et affectueux avec le temps.

Des koalasCrédit photo : iStock

“Bear a mis la barre très haut en matière de chiens détecteurs de koalas. Mais maintenant, il est temps de trouver un successeur pour suivre ses traces de pattes et continuer à protéger les koalas”, a indiqué Josey Sharrad, responsable des programmes pour l’Océanie au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW).

La suite après cette vidéo

Un nouveau chien recherché

Le nouveau chien recherché doit être énergique et doux. De taille moyenne, il ne doit pas être petit pour ne pas se perdre dans la brousse australienne, mais pas trop gros non plus, pour pouvoir être porté en cas de besoin.

Des entretiens ont déjà commencé et des candidatures vidéos ont été proposées. Bear a quant à lui pris sa retraite et va passer ses journées à courir sur la plage, se prélasser sur le canapé et jouer avec les autres chiens.

Koala Australie
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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