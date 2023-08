Un poisson tropical attaque les baigneurs à Antibes, mais qui est-il ?

Depuis quelques étés, un poisson tropical a élu domicile sur les bords de la Méditerranée française et s’est fait remarquer pour sa propension à s’attaquer aux baigneurs. Mais qui est-il et, surtout, est-il vraiment dangereux ?

Lorsqu’on se baigne dans la mer Méditerranée, on prend beaucoup de plaisir mais il faut aussi prendre des précautions pour ne pas empiéter sur certains territoires.

Si, généralement, les baigneurs redoutent les requins ou les méduses, il existe une nouvelle menace qui se répand progressivement depuis quelques années. Récemment, c’est à Antibes que ce poisson tropical s’est distingué en mordant plusieurs baigneurs !

Crédit photo : iStock

Il s’agit du baliste commun, surnommé le “cochon des mers”. De forme ovale, ce poisson est un habitué des eaux chaudes. Il se reproduit de plus en plus au bord de la Méditerranée, et avait même été repéré en Bretagne.

Doté de 22 dents, dont plusieurs incisives très tranchantes, ce poisson est réputé pour s’attaquer aux mollets et aux chevilles des nageurs. Un comportement qui s’explique assez simplement par son cycle de reproduction.

Un poisson qui mord pour protéger son nid

En effet, le baliste commun, qui voyage généralement en groupe, peut devenir agressif lorsqu’il se sent menacé ou lors de la période de reproduction. Il a pour habitude de pondre ses œufs dans le sable à faible profondeur, soit à portée des baigneurs.

Ainsi, les experts indiquent que le poisson mordeur ne fait que protéger son nid. Ceci expliquant alors pourquoi il est si agressif envers des baigneurs qui ignorent tout simplement sa présence.

Le Poisson mordeur, c'est lui ! le BALISTE commun.

C'est un poisson inoffensif qui peut se révéler agressif, notamment lors de la période de reproduction, il défendra son nid en mordant.



L'avez-vous croisé lors de vos baignades et si oui dans quel coin? pic.twitter.com/PeE2pn2PdE — MuséeOcéanographique (@OceanoMonaco) July 26, 2022

Rassurez-vous, si les morsures du baliste sont douloureuses, elles ne sont pas venimeuses. Elles donnent une sensation de pincement à la personne mordue. Cependant, cela n’empêche pas la victime d’être traitée pour désinfecter la morsure, avec du paracétamol pour calmer les éventuelles douleurs.

L’été dernier, une quarantaine de baigneurs s’était fait mordre par des balistes à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. En 2020, c’est à Saint-Raphaël que l’animal s’était signalé avec plusieurs morsures opérées sur des baigneurs.

Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.