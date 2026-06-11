Un grand requin blanc filmé sous l'eau en Méditerranée pour la première fois, l'espèce est en danger critique d'extinction

Des plongeurs engagés dans une opération de nettoyage des fonds marins ont filmé un grand requin blanc nageant près d’eux. Il s’agit de la première observation en mer Méditerranée de cette espèce menacée dans son habitat.

Ce lundi 8 juin 2026 était la Journée mondiale des océans, à laquelle on pourrait également ajouter les mers au regard du sujet qui nous intéresse. Pour marquer le coup, un plongeur de la fondation Healthy Seas, a publié sur son compte Facebook des images rares d’une rencontre avec un grand requin blanc en mer Méditerranée.

Les plongeurs de la fondation étaient engagés dans une opération de nettoyage des fonds marins entre la Sicile et la Tunise quand, soudain, un grand requin blan a nagé près d’eux.

La scène a été filmée par un bénévole de l’association alors qu’une équipe de plongeurs techniques de Ghost Diving, en coordination avec Healthy Seas et la Society for the Documentation of Submerged Sites (SDSS), travaillait à retirer des filets de pêche abandonnés sur une épave.

Crédit photo : Facebook / Pascal van Erp

Sur la vidéo, l’imposant prédateur apparaît nageant calmement à proximité des plongeurs avant de poursuivre sa route. Un moment exceptionnel pour les témoins de la scène.

« Statistiquement, on a bien plus de chances de gagner le gros lot au loto que de rencontrer un animal aussi emblématique sous l’eau »

Bien que le grand requin blanc soit présent en Méditerranée, les rencontres avec cette espèce demeurent extrêmement rares. Jusqu’à présent, seules quelques observations en surface avaient été documentées.

« Notre équipe a documenté ce que l’on pense être la première vidéo sous-marine jamais capturée d’un grand requin blanc adulte dans la mer Méditerranée dans son habitat naturel »

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Facebook / Pascal van Erp

Des images rares et précieuses pour nos connaissances sur l'espèce

Les spécialistes associés à la mission décrivent cette apparition comme un événement à la fois inhabituel et scientifiquement précieux comme la expliqué le Dr Carlo Cattano, chercheur au Centre marin de Sicile de la Stazione Zoologica Anton Dohrn.

« La plupart de nos connaissances sur les requins blancs en mer Méditerranée proviennent de l’étude des spécimens morts capturés lors d’opérations de pêche »

Les chercheurs comptent désormais exploiter ces images afin d’améliorer leurs connaissances sur la répartition, les habitudes et le comportement de cette espèce classée en danger critique d’extinction en Méditerranée.

Au-delà de cette rencontre rare et spectaculaire, cette apparition a également souligné l’importance des missions de nettoyage des fonds marins.

« Des moments comme celui-ci nous rappellent combien la vie peut encore exister dans les eaux au large de la Méditerranée et combien il est important de la protéger des menaces évitables telles que les engins de pêche abandonnés ou la surpêche »

Les équipes intervenaient en effet sur une épave qui, comme beaucoup d’autres, sert de récif artificiel et attire une riche biodiversité marine. Ces structures ont toutefois tendance à accrocher les filets abandonnés, perdus ou rejetés en mer, qui piègent la faune locale.