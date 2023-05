Cette vidéo terrifiante d'un requin attaquant un pêcheur va vous donner des sueurs froides

Le pêcheur hawaïen a échappé de peu à l’attaque impressionnante d’un requin-tigre. Sa caméra GoPro, restée allumée par erreur, a capturé ce moment de frayeur.

Crédit : Hawaii Near Shore Fishing

Scott Haraguchi était en train de pêcher à bord de son kayak à plus d’un kilomètre au large de Kualoa à Windward Oahu, à Hawaï, lorsqu'il a échappé au pire. Le pêcheur avait accidentellement laissé sa caméra GoPro allumée après avoir attrapé un poisson. Cette dernière a permis de capturer en images l’attaque incroyable qu'ont subi Scott et son kayak.

Comme on peut le voir sur les images relayées par 9 News, un média local, une grosse forme grise s’approche rapidement et dangereusement du kayak de Scott.

« J'ai entendu un bruit de souffle qui ressemblait à un bateau se dirigeant vers moi sans le moteur et j'ai levé les yeux et j'ai vu cette grosse chose brune. Mon cerveau a pensé que c'était une tortue mais ensuite j'ai été frappé par elle et j'ai réalisé que c'était un requin tigre », a expliqué l’Hawaïen au média local.

Le bateau confondu avec une proie blessée par le requin

Crédit : Hawaii Near Shore Fishing

Sur la vidéo, on peut voir que le squale a ouvert bien grand sa gueule lorsqu’il s’est approché du kayak. Mais il a aussitôt fait demi-tour lorsqu’il s’est aperçu qu’il ne s’agissait pas d’une proie comestible.

Sans perdre de temps, Scott s’est éloigné le plus possible du requin-tigre avant de poursuivre son activité de pêche. C’est seulement lorsqu’il est rentré chez lui et a regardé les images prises par sa caméra que Scott a réalisé l’ampleur de l’attaque et la chance qu’il a eue.

Aujourd’hui, le pêcheur ne sait toujours pas ce qui a provoqué l’attaque du squale, bien que peu de temps après cet événement, Scott a aperçu un phoque blessé. Le requin a sans doute confondu le bateau de Scott avec sa proie.

Le lendemain de l’attaque, samedi 13 mai, la base du Corps des Marines à Hawaï a fermé la plage de North Beach après qu’un requin ait été aperçu au large des côtes. Scott, qui a eu une belle frayeur, a indiqué qu’il ne partirait plus seul en mer et que cette rencontre lui a fait ouvrir les yeux : « Je me rends compte que la vie est courte, le temps est court sur Terre, alors profitons-en ».