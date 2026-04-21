Un jeune chasseur de 19 ans attaqué par un lynx sauvage alors qu'il traquait une dinde

Aux États-Unis, un adolescent parti chasser la dinde dans une zone boisée a fait une rencontre terrifiante avec un animal sauvage.

Quand le chasseur devient proie à son tour.

Carson Bender, un Américain de 19 ans, a vécu une grosse frayeur alors qu’il chassait la dinde sauvage sur un terrain privé près de la petite ville de Nekoosa, dans le Wisconsin.

L’adolescent a été traqué puis attaqué par un félin particulièrement... dynamique, rapporte le New York Post.

Un chasseur pris pour cible par une bête sauvage

Nos confrères d’outre-Atlantique précisent que cette scène, digne d’un film d’horreur, remonte au printemps 2023.

Le chasseur était posté au pied d’un arbre pour surveiller les oiseaux lorsqu’il a senti une présence dans son dos. En se retournant, il a aperçu un lynx roux immobile, tout près de lui. Le jeune homme a alors sorti son téléphone portable pour filmer la scène.

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Sur les images, on voit le félin fixer l’homme dans un moment de forte tension. L’animal s’approche furtivement avant de s’arrêter.

Puis, en une fraction de seconde, il bondit sur sa cible et lui attrape le bras, avant que la séquence ne s’interrompe brutalement.

Une attaque éclair

À l’époque, Carson Bender avait donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, affirmant avoir réussi à repousser le fauve en quelques secondes, ce qui l’a fait fuir.

Interrogé par un média local, il avait expliqué avoir aperçu le lynx roux, estimé à environ 11 kilos, juste avant de filmer la scène, alors qu’il était en train de viser une dinde.

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Crédit Photo : Carson Bender

Bien qu’effrayante, cette rencontre n’a jamais fait perdre son sang-froid à l’adolescent, qui affirme ne s’être jamais vraiment senti en danger et avoir simplement suivi son instinct.

« J’ai découvert que je suis bon pour attirer les chats et les dindes », a-t-il ironisé sur la toile.

Après l’attaque, il a indiqué n’avoir subi que quelques égratignures à l’épaule et avoir poursuivi sa journée de chasse, précisant avoir manqué une dinde quelques minutes plus tard avant de se rendre chez le médecin.

« Ça peut paraître idiot, mais j'avais envie de tuer cette dinde qui se pavanait ». (Carson Bender)

Il était tellement déterminé à abattre le volatile qu’il est retourné au même endroit dès le lendemain matin.

Crédit Photo : Carson Bender

Une espèce originaire d’Amérique du Nord

Le lynx roux (Lynx rufus) appartient à la famille des félidés. Cette espèce vit principalement en Amérique du Nord. On le trouve également dans le nord et le centre du Mexique, où il évolue dans des zones boisées, montagneuses et semi-arides.

Selon les experts de la faune sauvage, cet animal peut être attiré par les cris des dindes sauvages.

Crédit Photo : iStock

Cependant, un tel contact est extrêmement rare, le fauve détectant généralement que quelque chose ne va pas et s’éloignant avant toute interaction avec l’homme.

Selon l’organisation Big Cat Rescue, depuis 1990, les lynx roux n’ont été responsables que de 26 décès humains aux États-Unis.