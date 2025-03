Un plongeur ramasse une créature «inoffensive», mais se rend compte trop tard de sa terrible erreur

Alors qu’il pratiquait la plongée en apnée en Égypte, un touriste a fait une étrange découverte. Une trouvaille qui a failli lui coûter la vie.

Cet homme a échappé au pire. Alors qu’il était en vacances en Égypte, un touriste s’est offert une session plongée en apnée dans la mer Rouge.

Armé de sa GoPro, il a exploré la faune marine peuplant les eaux égyptiennes. Au cours de cette expédition, ce dernier a ramassé ce qu’il pensait être une simple coquille, sans se douter de la réalité.

Le plongeur en apnée, qui s'appellerait Frank, a partagé une image de sa trouvaille quelques mois plus tard sur le forum Reddit, dans l’espoir d’identifier l’étonnant « coquillage ».

Crédit Photo : Capture d'écran Reddit

« Je pensais avoir trouvé un très joli coquillage et j'envisageais de le ramener chez moi en souvenir. Mais j’ai remarqué qu’il était encore vivant (…) », explique l’auteur du cliché.

Dans son post, Franck précise que la créature représenterait peut-être un danger pour sa vie :

« Pourriez-vous m'aider à identifier exactement ce que c'était et quel genre de danger je courais vraiment ? », s’interroge le plongeur.

Le plongeur a ramassé une créature mortelle

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le vacancier a échappé de peu à un danger mortel, et pour cause : Franck a ramassé un cône textile.

Doté d’un venin très puissant, cet escargot marin à l'apparence inoffensive est capable de tuer un humain en moins de trois heures.

Crédit Photo : Getty Images

Il s'agit de « l'une des créatures les plus venimeuses de la planète », selon l'organisme Aquarium of the Pacific. Ce mollusque vit dans le sable sous les coraux et les rochers des eaux peu profondes.

Sur Reddit, les internautes n’ont pas manqué de commenter la publication de Franck. Des utilisateurs estiment que ce dernier a eu beaucoup de chance, comme le montrent ces commentaires :

« Tu as de la chance et tu es aussi fou », « J'ai entendu dire que la plupart des décès dus aux cônes textiles sont survenus lorsque les gens ont mis des coquillages dans leurs poches pour les ramener chez eux. Vous avez TELLEMENT de chance », peut-on lire parmi les réactions.

Crédit Photo : iStock

De son côté, cette personne n’a pas hésité à sermonner le plongeur.

« Ok, maintenant vous savez qu'il ne faut pas toucher les escargots quand on fait de la plongée. C’est une très bonne règle générale, non seulement pour votre sécurité (…), mais aussi pour la santé de l'écosystème dont vous profitez », a-t-elle écrit. « Je n'ai pas pensé un seul instant au danger que cela représentait. Je n'en ramasserai certainement plus jamais », a répondu l’intéressé.

Une chose est sûre : il ne reproduira plus la même erreur.