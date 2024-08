Elle quitte son mari et ses enfants pour épouser un homme rencontré en Égypte, mais l'histoire tourne au cauchemar

Julia Clark, une mère de famille britannique, a quitté son mari et sa vie du jour au lendemain pour un autre homme. Aujourd’hui, cette dernière regrette son choix.

En 2016, Julia Clark, 53 ans, son époux Peter, du même âge, et leurs trois enfants se sont rendus en vacances en Égypte. Un voyage qui ne s’est pas déroulé comme prévu.

Alors que la famille séjournait dans un hôtel, la mère de famille a en effet rencontré un homme prénommé Ahmed, jeune employé de l’établissement. Très vite, les deux individus ont commencé à sympathiser.

À l’époque, Julia n’était pas heureuse dans son mariage. De retour au Royaume-Uni, elle est restée en contact avec Ahmed. Tous deux conversaient principalement via les réseaux sociaux.

« Je lui ai dit que ma mère avait récemment subi une crise cardiaque. J'ai senti que je pouvais me confier à lui et qu'il était là pour moi », (Julia Clark)

Crédit Photo : Paul David Drabble

Et ce qui devait arriver, arriva !

Après des mois d’échanges téléphoniques et d’appels vidéo, la Britannique est finalement tombée amoureuse d’Ahmed. Face à cette situation, Julia a décidé d'entamer une procédure de divorce en mars 2017, après 15 ans de mariage.

Comme elle le précise dans The Mirror, elle est ensuite retournée en Égypte avec un ami en septembre 2018 pour retrouver son amant virtuel. Sur place, elle a même été jusqu'à accepter la demande en mariage de ce dernier, puis elle a rejoint définitivement son fiancé en septembre 2020.

Selon ses dires, son ex-mari et ses enfants avaient accepté sa décision.

Après seulement 12 jours passés en Égypte, Julia et Ahmed se sont mariés au Caire, à l’ambassade, en présence d’un traducteur. Le hic ? À partir de là, des tensions sont apparues au sein du couple.

«Ahmed ne se souciait plus de me tenir la main en public et ne voulait plus m'emmener dans les cafés. Il sortait pendant des heures le soir et me laissait seule dans l’appartement. Je souffrais déjà d'anxiété, mais cette situation n'a fait qu'empirer les choses», (Julia Clark)

«Un an plus tard, je suis retournée en Angleterre pour rendre visite à ma famille pendant deux mois et, au moment de rentrer en Égypte, j'ai envoyé un message à Ahmed pour lui demander si nous pouvions à nouveau avoir une vie agréable. Il a commencé à faire des efforts et je pensais qu'il avait changé» (Julia Clark)