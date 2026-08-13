Un rare ourson brun au pelage argenté observé dans un parc national en Alaska

En Alaska, un ourson brun a été observé avec une particularité rare : son pelage duveteux est argenté.

Alerte mignonnerie !

Un ourson brun (Ursus arctos) est devenu célèbre en Alaska. La raison ? Il présente un pelage argenté, une particularité rare qui le rend encore plus craquant.

Un ourson argenté observé en Alaska

Le jeune plantigrade a été filmé en direct par les caméras du parc national et réserve de Katmai, au sud-ouest de l’État, rapporte le magazine américain People.

Sur ces images, l’animal est assis dans l’herbe, regarde autour de lui et pousse même un petit bâillement.

Le site Popular Science, qui a relayé la vidéo diffusée par Explore.org, décrit l’animal comme l’un des « oursons à l’apparence la plus singulière » jamais observés à Katmai. Selon les gardes du site naturel, cette coloration argentée est liée à la génétique.

« Nous avons déjà vu des oursons à la fourrure argentée par le passé, et nous attribuons cela à la génétique de l’ours », a déclaré au média Sarah Bruce, garde du parc national et réserve de Katmai.

Avant d’ajouter :

« Les ours de Katmai présentent de nombreuses couleurs de pelage différentes, et le parc abrite effectivement une importante population d’ours blonds ».

Crédit Photo : iStock

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Le bébé ours pourrait-il être un « pizzly » ?

Sans réelle surprise, les images de l’ourson n’ont pas manqué d’attendrir la toile, fascinée par son étonnante robe.

Dans les commentaires, certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que l’ursidé pourrait être un « pizzly », un animal hybride issu du croisement entre un grizzly et un ours polaire.

Crédit Photo : explore.org/Facebook

Face à cette interrogation, Sarah Bruce explique que le parc est situé trop au sud pour que les ours polaires fréquentent cette région.

De leur côté, des experts soulignent que cette coloration inhabituelle ne met pas l’ourson davantage en danger, car les ours ne dépendent pas de leur fourrure pour se camoufler, contrairement à d'autres espèces.

Crédit Photo : explore.org/Facebook

Les gardes forestiers estiment que le bébé ours argenté est âgé d’environ six mois. Il a été aperçu pour la première fois dans la partie basse de la rivière Brooks, le 23 juin dernier, avec sa mère, une ourse connue sous le numéro 677.

Selon nos confrères, cette femelle est plutôt solitaire. Elle a été vue pour la dernière fois en train de pêcher, début juillet.