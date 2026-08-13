Un rare ourson brun au pelage argenté observé dans un parc national en Alaska

En Alaska, un ourson brun a été observé avec une particularité rare : son pelage duveteux est argenté.

Par 

Ajouter comme source préférée
L'ours argenté observé dans un parc national en Alaska

Alerte mignonnerie !

Un ourson brun (Ursus arctos) est devenu célèbre en Alaska. La raison ? Il présente un pelage argenté, une particularité rare qui le rend encore plus craquant.

Un ourson argenté observé en Alaska

Le jeune plantigrade a été filmé en direct par les caméras du parc national et réserve de Katmai, au sud-ouest de l’État, rapporte le magazine américain People.

Sur ces images, l’animal est assis dans l’herbe, regarde autour de lui et pousse même un petit bâillement.

Le site Popular Science, qui a relayé la vidéo diffusée par Explore.org, décrit l’animal comme l’un des « oursons à l’apparence la plus singulière » jamais observés à Katmai. Selon les gardes du site naturel, cette coloration argentée est liée à la génétique.

« Nous avons déjà vu des oursons à la fourrure argentée par le passé, et nous attribuons cela à la génétique de l’ours », a déclaré au média Sarah Bruce, garde du parc national et réserve de Katmai.

Avant d’ajouter :

« Les ours de Katmai présentent de nombreuses couleurs de pelage différentes, et le parc abrite effectivement une importante population d’ours blonds ».

Un ours blondCrédit Photo : iStock

La suite après cette vidéo

Le bébé ours pourrait-il être un « pizzly » ?

Sans réelle surprise, les images de l’ourson n’ont pas manqué d’attendrir la toile, fascinée par son étonnante robe.

Dans les commentaires, certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que l’ursidé pourrait être un « pizzly », un animal hybride issu du croisement entre un grizzly et un ours polaire.

L'ours argenté observé dans un parc national en Alaska Crédit Photo : explore.org/Facebook

Face à cette interrogation, Sarah Bruce explique que le parc est situé trop au sud pour que les ours polaires fréquentent cette région.

De leur côté, des experts soulignent que cette coloration inhabituelle ne met pas l’ourson davantage en danger, car les ours ne dépendent pas de leur fourrure pour se camoufler, contrairement à d'autres espèces.

L'ours argenté observé dans un parc national en Alaska Crédit Photo : explore.org/Facebook

Les gardes forestiers estiment que le bébé ours argenté est âgé d’environ six mois. Il a été aperçu pour la première fois dans la partie basse de la rivière Brooks, le 23 juin dernier, avec sa mère, une ourse connue sous le numéro 677.

Selon nos confrères, cette femelle est plutôt solitaire. Elle a été vue pour la dernière fois en train de pêcher, début juillet.

Suivez-nous sur Google
Alaska

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Alaska : deux grizzlis mâles s’affrontent violemment dans un combat intense
Alaska : deux grizzlis mâles s’affrontent violemment dans un combat intense
Alaska : un élan s’introduit dans un hôpital pour manger des…plantes vertes !
Alaska : un élan s’introduit dans un hôpital pour manger des…plantes vertes !
Alaska : des chiens prennent le bus comme des humains et font craquer la toile
Alaska : des chiens prennent le bus comme des humains et font craquer la toile
Alaska : des biologistes secourent un ourson polaire orphelin et lui offrent une nouvelle vie
Alaska : des biologistes secourent un ourson polaire orphelin et lui offrent une nouvelle vie