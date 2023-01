Dans cette vidéo qui vous fera fondre, un raton laveur essaye d'attraper des flocons de neige

Ces derniers temps, il est tombé de fortes quantités de neige aux États-Unis. Un raton laveur qui s’est introduit dans le jardin d’un particulier s’est amusé à essayer d’attraper des flocons dans ses pattes.

Capture d'écran. Crédit : Timothy Ellis/ Youtube

Le 19 décembre 2022, les caméras de surveillance de Timothy Ellis ont capturé un drôle de spectacle. Dans le jardin de cet habitant de Everett, dans l’État de Washington, un raton laveur a surpris le propriétaire par son comportement étrange.

Une présence pour le moins étonnante puisqu’à cette période de l’année, l’animal passe l’hiver dans son gîte, en état de torpeur. Le raton laveur est particulièrement présent sur les sols canadiens et américains, et c’est précisément à cet endroit, aux nord des États-Unis et à quelques kilomètres de la frontière canadienne que le mammifère a été observé.

Le raton laveur tente à plusieurs reprises d’attraper des flocons de neige

Crédit : Angel74/ iStock

Timothy Ellis avait installé des caméras de sécurité avec projecteurs sur le toit de sa maison. Ce soir de décembre, les caméras de Timothy ont capturé la rencontre entre le raton laveur et la neige.

On peut en effet apercevoir toutes les petites traces de pattes laissées par l’animal avant de remarquer son attitude vis-à-vis des flocons de neige.

Perché sur ses pattes arrière, l’adorable raton laveur tente d’attraper les flocons de neige qui tombent du ciel, en vain. L’animal s’y reprend à plusieurs reprises sur cette vidéo qui dure 27 secondes. Il tend les bras vers le ciel et persévère avant de quitter les lieux.

Sur Youtube, où la vidéo a été publiée, les internautes sont tombés sous le charme de l’animal que beaucoup qualifie de « mignon ».