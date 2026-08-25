Un pêcheur qui a frôlé la mort après une attaque de requin affirme que le squale a finalement eu raison de le… mordre !

Sans rancune !

Début août, Sebastian Achim, un pêcheur roumain de 27 ans a été mordu à la jambe par un requin au large de l’Irlande.

Si le jeune homme a été grièvement blessé, il assure comprendre la réaction de l’animal et estime même que celui-ci était « dans son droit ».

Il pêche un requin bleu… et se fait mordre

Les faits se sont déroulés le 11 août dernier alors que Sebastian pêchait à bord d’une petite embarcation au sud d’Ardmore, dans le comté de Waterford, rapporte le magazine People.

Selon la BBC, Sebastian faisait partie d’un groupe parti en pleine mer dans le but de capturer, de marquer puis de relâcher des requins dans le cadre de recherches scientifiques.

L’expédition a pris une tournure sanglante lorsque le jeune Roumain a remonté son tout premier requin bleu à la surface. Alors qu’il était parvenu à retirer l’hameçon, le squale a bondi avant de mordre le pêcheur au mollet.

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Cette attaque inattendu a surpris Sebastian, qui pensait se tenir à une distance suffisamment sûre de l’animal marin. Malgré sa blessure, il a tenu à relâcher le poisson dans la mer avec l’aide de l’équipage.

« Nous ne voulions pas que le squale soit encore plus paniqué qu’il ne l’était déjà », a expliqué le principal concerné à l’émission Morning Ireland.

« Je ne pensais pas que j’allais m’en sortir »

Une fois le requin éloigné, Sebastian a noué une corde au-dessus de sa plaie béante, tandis que ses collègues contactaient les secours.

Le hic ? Le bateau se trouvait alors à environ trois heures de la terre ferme. En attendant l’arrivée des secouristes, le jeune homme a perdu connaissance en raison d’une importante perte de sang.

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« Je ne pensais pas que j’allais m’en sortir (…) C’était effrayant, mais je n’avais pas peur pour moi. Je pensais simplement à ma petite amie et j’essayais de rester fort pour ne pas effrayer davantage l’équipage », se souvient-il.

Sebastian a été héliporté au Cork University Hospital, où il a subi une intervention chirurgicale.

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À son réveil, les médecins lui ont expliqué qu’il avait perdu de la peau et des tissus à la jambe et qu’il aurait besoin de greffes cutanées.

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« Le requin était dans son droit »

Depuis sa terrible mésaventure, Sebastian refuse de jeter la faute sur le requin.

« Je ne peux pas dire si c’était une attaque volontaire ou non, mais dans tous les cas, le requin était dans son droit », confie-t-il.

Avant d’ajouter :

« Nous l’avions sorti de l’eau et il a simplement réagi par instinct de survie ».

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Le pêcheur est actuellement incapable de prendre appui sur sa jambe blessée et a également perdu une partie de la sensibilité dans cette zone.

Il reste toutefois optimiste quant à la possibilité de retrouver ses sensations.

On lui souhaite bon courage !