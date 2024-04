Entre le crocodile et le dauphin, ce monstre géant est la créature la plus grande de l'histoire des fonds marins

Avez-vous déjà entendu parler des Ichtyosaures ? Cette famille de reptiles marins a de quoi faire peur. Et des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce lui appartenant.

Plus grand qu’une baleine bleue, à mi-chemin entre le crocodile et le dauphin, un reptile des fonds marins a marqué l’Histoire. Selon une étude publiée dans la revue PLOS, ce 17 avril 2024, des scientifiques auraient découvert une nouvelle espèce de la famille des Ichtyosaures, ces reptiles marins qui ont vécu à l’ère des dinosaures.



Crédit : iStock

Un Titan des mers

Dans cette étude, les scientifiques ont pour la première fois identifié et présenté cette espèce gargantuesque qui a de quoi terrifier. D’après le rapport, ce reptile marin se serait vraisemblablement éteint il y a plusieurs millions d’années, avant l’extinction massive des dinosaures.

Véritable titan des mers, ce monstre serait, selon les experts, plus grand qu’une baleine bleue, mesurant plus de 25 mètres. Certains de ses os mesuraient pas moins de 2 mètres de long. Pour obtenir l’ensemble de ces informations, les scientifiques ont trouvé des fragments de mâchoire fossilisée dans la roche du littoral de Somerset, en Angleterre. Après cette découverte, les chercheurs auraient trouvé une similitude avec un autre fossile de mâchoire découvert dans la région et n’appartenant à aucune espèce connue.



Crédit : PLOS

En combinant les deux fossiles, ils auraient conclu que les deux fossiles venaient du même âge géologique et vivaient au même endroit, il y a près de 250 millions d’années. Passionnant ! C’est en comparant ces deux fossiles, que les chercheurs ont pu conclure qu’il s’agissait d’une autre espèce, jamais découverte auparavant et à la taille XXL. Une découverte faisant de reptile, l’un des plus grands de l’Histoire des fonds marins.

Une chose est sûre, on se réjouit de ne plus le savoir dans les eaux de ce monde ! Enfin… qui sait ?