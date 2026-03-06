56% des océans ont changé de couleur et ont commencé à virer au vert, selon une étude

Si nous avons toujours connu l’océan bleu, celui-ci pourrait changer de couleur dans un futur proche et virer au vert. Explications.

Si la Terre est surnommée la “planète bleue”, c’est pour une bonne raison : elle est recouverte de 70% d’eau, d’une couleur bleue intense. Pourtant, les océans pourraient changer de couleur dans un futur proche. Cette théorie a déjà été annoncée par des scientifiques en 2023, qui avaient observé les océans pendant une vingtaine d’années.

Plus récemment, d’autres chercheurs de l’Université de Nagoya, au Japon, ont publié une étude à ce sujet dans la revue Nature Ecology & Evolution. Selon eux, l’océan serait en train de devenir vert.

L’océan devient vert

Si ce changement étonne, il n’est pas nouveau. Selon les scientifiques, les océans étaient déjà verts il y a 3 milliards d’années. À cette époque, l’eau était chargée en hydroxyde de fer, une substance chimique qui absorbe la lumière bleue et ne renvoie que la lumière verte. Par la suite, les cyanobactéries sont apparues dans l’eau, dont les pigments absorbaient le vert et le rouge. Au fil du temps, le niveau d’oxygène a augmenté dans l’océan, sa composition a changé et sa couleur a viré au bleu.

Ce bouleversement semble se répéter puisque selon l’étude, 56% des océans du monde auraient déjà commencé à virer au vert durant ces 20 dernières années, d’après des données satellites. Cette fois, la raison est liée à la présence des phytoplanctons, de plus en plus nombreux dans l’eau.

Ces algues minuscules contiennent de la chlorophylle, ce qui change la couleur de l’eau. Selon The Conversation, elles prolifèrent de plus en plus car les océans sont adaptés à leur développement. En raison du réchauffement climatique, la température de l’eau augmente et les océans absorbent du CO2, ce qui favorise le développement des phytoplanctons.

Quelles conséquences ?

En plus de changer la couleur des océans, cette nouveauté pourrait avoir des conséquences sur l’écosystème marin. Certaines espèces de poissons pourraient proliférer et d’autres disparaître, ce qui bouleverserait les chaînes alimentaires.

Le phytoplancton libère également des composés organiques volatiles dans l’atmosphère,. Ces derniers forment les nuages, ce qui pourrait transformer le climat dans certaines régions. Enfin, quand le phytoplancton meurt, il absorbe de l’oxygène dans l’eau et ce manque d’oxygène crée des zones mortes dans l’océan, où plus aucune espèce aquatique ne peut vivre.

En définitive, ce changement majeur va modifier l’apparence des océans ainsi que leur fonctionnement, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'écosystème.