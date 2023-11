Cette incroyable baleine a battu deux records et impressionne les scientifiques

Les scientifiques ont encore beaucoup de choses à apprendre sur les animaux marins. Et cette baleine le leur a bien fait comprendre avec ses performances complètement inattendues.

Cette baleine franche australe possède le record de la plus longue distance parcourue sur une année

C'est une baleine franche australe qui a remis en question toutes les connaissances des scientifiques sur les comportements de ce grand mammifère marin. En effet, cette femelle, équipée d'une balise GPS, a battu deux records.

D'une part, elle est la première de son espèce à avoir traversé l'Atlantique. De plus, elle a parcouru la plus longue distance sur une année.

Crédit photo : iStock

Un long voyage étudié en détail par les scientifiques

Le comportement de cette baleine franche australe a beaucoup surpris les scientifiques. Bien décidés à comprendre la cause de ces longs voyages, ils ont étudié tous ses déplacements en détail pour parvenir à émettre des hypothèses.

Cette femelle baleine a traversé l'océan Atlantique de l'Afrique du Sud à l'Argentine. Et, entre 2021 et 2022, sa balise GPS a révélé qu'elle a parcouru 15 288 kilomètres. Ainsi, elle détient le record de la plus grande distance annuelle parcourue pour son espèce.

Ce long voyage a démarré au niveau de la côte sud-africaine. De là, cette baleine franche australe particulièrement endurante s'est orientée vers l'archipel Tristan da Cunha, situé dans l'océan Atlantique sud. Malheureusement, la balise a cessé d'émettre à cet endroit.

Après une interruption de signal, la balise GPS a émis à nouveau

Lorsque la balise GPS a émis à nouveau un signal, la baleine n'avait pas chômé puisqu'elle avait déjà traversé l'Atlantique. En effet, elle se trouvait désormais au large de la côte Argentine.

Mais son voyage ne s'est pas achevé ici. Reparti vers le sud, le mammifère a mis le cap vers le sud pour rejoindre les eaux des îles Malouines, un archipel éloigné de l'Atlantique sud.

C'est là que cette baleine femelle s'est octroyée une petite pause avant de reprendre son voyage jusqu'en Géorgie du Sud. Là encore, elle semble s'être reposée et malheureusement, le signal de sa balise GPS s'est à nouveau coupé.

Crédit photo : MAMMAL RESEARCH INSTITUTE

Les chercheurs émettent une hypothèse liée au manque de nourriture

Les chercheurs qui ont étudié tous les déplacements de cette baleine franche australe ont fait part de leur surprise dans une revue scientifique baptisée "Marine Mammal Science". En effet, les connaissances dont ils disposent leur permettent d'attester que ces animaux marins migrent entre les zones d'alimentation et de mises bas. Or, ils s'alimentent au large des hautes latitudes et donnent la vie dans les eaux côtières tempérées.

D'après ces scientifiques, si cette baleine franche australe a parcouru une si grande distance, c'est à cause du manque de nourriture. En effet, celle-ci se fait de plus en plus rare dans les zones d'alimentation habituelles. C'est pourquoi cette femelle a modifié son comportement migratoire.

Cette hypothèse semble la plus probable. Car cette même année, une autre baleine franche australe a modifié son parcours. Elle a fait le choix de rejoindre une zone d'alimentation prisée par d'autres espèces de baleines. Ce comportement ne fait que renforcer l'hypothèse déjà émise par les scientifiques qui poursuivront leurs observations sur les baleines australes pour tenter de tout comprendre de leur nouveau comportement migratoire.