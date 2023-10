Vidéo : un surfeur percuté par une baleine et entraîné sous l'eau, des images terrifiantes

Au large de Sydney, en Australie, un véliplanchiste âgé de 55 ans a été renversé violemment par une baleine. La vidéo de la collision est incroyable !

Jason Breen n’en revient toujours pas ! Cet Australien âgé de 55 ans est un passionné de planche à voile et a ses habitudes sur les plages nord de Sydney. Ce mercredi 25 octobre, alors qu'il s'adonne à son hobby préféré, il se fait tout à coup percuter et tombe totalement à la renverse.

Le véliplanchiste vient tout simplement de faire la rencontre d’une baleine, qui est sortie soudainement de l’eau pour le faire chavirer. Le cétacé l’a alors coincé sous l’eau et empêché de remonter à la surface. Le véliplanchiste parvient tant bien que mal à s'extraire de l'eau pour reprendre la possession de sa planche à voile, et surtout de sa caméra Go Pro qui a filmé toute la scène !

“J’ai vu la tête sortir puis le reste du corps”

Interviewée par la chaîne de télévision australienne 7News, Jason Breen se souvient d’une rencontre impressionnante et brutale avec la baleine : “J’ai vu la tête sortir puis le reste du corps. Ensuite, j’ai vu la baleine au-dessus de moi. Et à ce moment-là, je dois être honnête j’ai cru être en danger. J’ai senti cette masse faire pression sur mon corps et me pousser vers le fond”.

Pendant l’espace de quelques secondes, Jason a bien pensé qu’il n’aurait jamais le temps de remonter à la surface pour reprendre de l’oxygène. D’autant plus qu’il ne s’attendait pas du tout à se retrouver éjecté de sa planche à voile si soudainement. Bien heureusement, il n’a a eu aucune blessure, seulement une grosse frayeur : “Je suis juste chanceux”. Le voilà avec un sacré souvenir !