Une chienne a passé 700 jours de sa vie à bord d'un navire de croisière et s'est vue récompensée par la compagnie pour la loyauté

Joska, une labrador de 10 ans, a été récompensée par l’ensemble du personnel d’un groupe de croisière américain pour son nombre record de jours passés en mer.

Crédit : Holland America Line

Lors d'une cérémonie officielle qui s’est déroulée le 26 octobre dernier à bord d’un navire de croisière, une chienne a été récompensée par tout un personnel. Une drôle de cérémonie puisque les animaux ne sont pas autorisés à bord du bateau.

Joska est une chienne d‘assistance qui accompagne Cornelia « Connie » Marinussen, qui est aveugle, et son mari Cornelis, partout où ils vont. Cela inclut aussi les nombreux voyages que le couple effectue depuis près de 10 ans avec la société de croisière Holland America Line.

700 jours à bord d’un navire de croisière

Depuis 2013, Connie et son mari sillonnent les plus beaux endroits du monde à bord du navire : l’Alaska, les Caraïbes, Hawaï, le Canada et la Méditerranée. Une longévité et une régularité (60 croisières avec la compagnie) qui a permis au couple d’obtenir il y a quelque temps une récompense, la Médaille de Platine, la plus haute distinction remise par la Holland America Line.

Mais il y a une semaine, à bord du navire Rotterdam de la compagnie, c’est leur boule de poils préférée, Joska, qui a été célébrée et couronnée. Le labrador fait partie de la famille Marinussen comme chien d’assistance depuis 2014. C’est son statut spécial qui a permis à Joska d’embarquer à la découverte de ces nombreux voyages.

La canidé a passé en tout 700 jours et nuits à bord depuis qu’elle accompagne Connie et Cornelius dans leurs déplacements. C’est logiquement qu’elle s’est vue récompensée de la plus haute médaille par la compagnie de croisière.

« Joska est devenue un membre de notre famille »

Crédit : Holland America Line

« Joska est le premier animal d'assistance à atteindre ce statut élevé, et nous voulions lui rendre hommage avec un événement qui lui montre à quel point elle est spéciale pour tout le monde dans notre entreprise. Les animaux d'assistance enregistrés sont toujours les bienvenus à bord des navires Holland America Line, et Joska est devenue un membre de notre famille. Non seulement elle illumine le moral de tout le monde à bord, mais elle permet également à Connie de faire ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire naviguer et explorer le monde », a déclaré Gus Antorcha, le président de la Holland America Line.

La médaille de Joska lui a été remise par le capitaine du bateau, Werner Timmers. À cette même occasion, le statut 5 étoiles Mariner a été décerné à Joska. Il s’agit du « plus haut niveau du programme de fidélité de la compagnie de croisière », précise le site People.

À ce jour, Joska est considérée l’un des chiens ayant le plus voyagé au monde, par la compagnie de croisière.

Crédit : Holland America Line