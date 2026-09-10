« Quel animal extraordinaire » : un phoque albinos aperçu sur une plage aux Pays-Bas

Ce week-end, une scène inhabituelle s’est produite sur une plage aux Pays-Bas : un phoque albinos, extrêmement rare, a été aperçu sur le littoral.

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Le phoque albinos observé sur une plage aux Pays-Bas

Une fourrure neigeuse qui détonne !

Le dimanche 6 septembre, un phoque a fait sensation sur la plage de Neeltje Jans, en Zélande, aux Pays-Bas. La raison ? Il arborait un pelage entièrement blanc, rapporte le média néerlandais NL Times.

Un phoque albinos observé sur une plage aux Pays-Bas

Comme le précise Le Soir, ce sont des promeneurs qui ont fait cette étonnante découverte au cours de la soirée.

Témoin de la scène, Bowien Tournier, photographe, s’est empressée d’immortaliser le mammifère marin avant de partager une photo sur sa page Facebook.

En légende de la publication, elle indique qu’il s’agit d’un cas d’albinisme.

« Hier, j’ai croisé ce petit phoque albinos pas comme les autres. Quel moment exceptionnel et magnifique à vivre », a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter :

« Ce phoque est atteint d’albinisme. Il s’agit d’une anomalie héréditaire qui empêche l’organisme de produire des pigments, ou seulement en très faible quantité. Les deux parents de ce petit phoque sont porteurs de ce gène rare, qui lui a donc été transmis ».

La suite après cette vidéo

Une anomalie génétique particulièrement rare

Comme vous pouvez le voir, le spécimen albinos possède des yeux rouges, une caractéristique qui s’explique par l’absence de pigments.

« Les vaisseaux sanguins situés à l’arrière de ses yeux sont ainsi visibles, d’où cette couleur rouge ou rosée si particulière », a détaillé Bowien Tournier.

Résultat : l’animal est sensible à la lumière du soleil. D’après la photographe, le phoque a commencé à ouvrir les paupières une fois la nuit tombée.

« Quel animal extraordinaire ! Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu vivre ce moment aussi rare et unique », a-t-elle conclu.

Bowien TournierCrédit Photo : Bowien Tournier / Facebook

Alertée de sa présence, Reddingsteam Zeedieren, une organisation néerlandaise spécialisée dans le sauvetage et la protection des animaux marins, a indiqué sur Facebook que les phoques albinos étaient très rares.

D’après ses observations, l’animal semblait être en bonne santé. Elle a donc décidé de ne pas intervenir et de le laisser tranquille.

« Il repartira à la nage lorsque la marée montera », a-t-elle précisé.

Une chose est sûre : ce phoque semble tout droit sorti d’un conte de fées, comme ces alligators, cette baleine ou encore ce cerf, eux aussi touchés par la même anomalie.

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Phoque Pays-Bas

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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