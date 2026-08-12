Un alligator de 3 mètres attaque un chien en laisse et l'entraîne sous l'eau devant sa propriétaire

En Louisiane, une femme a vu son chien se faire tuer par un alligator alors qu’elle le promenait au bord d’un lac.

Une scène glaçante.

Une habitante de Louisiane appelle les propriétaires d’animaux de la région à la plus grande prudence près des points d’eau, après qu’un alligator a tué son chien lors d’une promenade au bord d’un lac, rapporte le magazine People.

Elle voit son chien se faire entraîner sous l’eau par un alligator

Samedi 8 août, Jessica Reynolds promenait Brownie, son pitbull de six ans, près d’une station de pompage à Kenner, lorsque l’animal s’est dirigé vers l’eau.

« Il faisait chaud, alors il a voulu aller voir l’eau. Je n’y ai pas prêté attention. Avant même que je comprenne ce qui se passait, il avait disparu », raconte la propriétaire du chien à NBC WKYC.

Brownie, qui portait une laisse et un harnais, a été attaqué puis entraîné sous l’eau par un alligator d’environ trois mètres de long. Malheureusement, la boule de poils n’a eu aucune chance face au reptile, connu pour la force de sa mâchoire.

Témoin de la scène, Jessica Reynolds a tout fait pour sauver son compagnon à quatre pattes, en vain. Elle n’est pas parvenue à tirer son chien pour le mettre à l’abri.

« Il était impossible de lutter contre lui. Il était énorme », se souvient-elle.

Les restes du pitbull ont été retrouvés à proximité de l’eau. Jessica Reynolds et sa fille, Mia Morrissey, qui décrit Brownie comme un chien affectueux, ont lancé une cagnotte en ligne afin de financer son incinération.

Crédit Photo : Jessica Reynolds

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« Je suis très inquiète »

Au lendemain de ce terrible incident, Jessica Reynolds estime que les alligators n’ont plus peur des humains parce que certaines personnes les nourrissent dans le secteur.

« Je suis très inquiète. Ces alligators ne craignent plus les humains. Les gens les nourrissent, et c’est une mauvaise chose, parce q’ils se sentent désormais en confiance », explique-t-elle.

Crédit Photo : iStock

De son côté, Jeb Linscombe, responsable du programme sur les alligators en Louisiane, rappelle qu’il est courant que ces animaux attrapent leurs proies et les entraînent sous l’eau. Il recommande donc de toujours partir du principe qu’ils peuvent se trouver à proximité de n’importe quel point d’eau.

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Quelques heures après l’attaque, des agents ont capturé un alligator de 3,35 mètres de long dans le secteur.

La police de Kenner a également diffusé une alerte de sécurité publique après l’incident, rappelant aux habitants de tenir les jeunes enfants et les animaux domestiques éloignés du bord de l’eau et de rester vigilants.