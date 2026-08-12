Une oie alerte sa famille d'un incendie dans la grange en poussant des cris et sauve tous les animaux

Au Texas, une oie a alerté sa famille d’un incendie dans la grange en cacardant, sauvant ainsi les animaux qui s’y trouvaient.

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Capture d'écran montrant l'oie devant la grange en flammes

Qui a dit que les oies n’étaient pas héroïques ? Goosey, une oie de compagnie âgé de quatre mois, en est la preuve vivante.

Alors que la grange de ses propriétaires était en feu, elle en est sortie pour donner l’alerte. Elle s’est alors mise à cacarder pour les prévenir, permettant ainsi de sauver tous les animaux.

L'oie GooseyCrédit Photo : KHOU

Une oie alerte sa famille d’un incendie

Les faits se sont produits dans le comté de Fort Bend, au Texas, au matin du mardi 4 août, rapporte le magazine américain People.

Des images provenant d’une caméra de surveillance installée au domicile, partagées avec Storyful, montrent la grange familiale de Chelsea et Bert Gerber en proie aux flammes. À l’intérieur, plusieurs animaux sont menacés, notamment des poules, des dindes et des coqs.

Près d’une minute après le début de la vidéo, on voit Goosey sortir de la grange. Elle se met à cacarder à plusieurs reprises, produisant un son qui ressemble presque à une alarme, décrivent nos confrères.

Mais ce n’est pas tout. L’oie fait des allers-retours en continuant de pousser des cris pendant plusieurs secondes. Le bruit a suffi à alerter Bert Gerber, qui s’était endormi sur le canapé après avoir regardé la télévision jusque tard dans la nuit.

« Je suis simplement sorti, sans me douter de rien, et j’ai vu des flammes jaillir de la grange. J’ai attrapé un tuyau d’arrosage et j’ai couru sur place », raconte-t-il au média local KHOU.

La suite après cette vidéo

« Tout le monde est sain et sauf »

Fort heureusement, le propriétaire des lieux a réussi à éteindre le feu et à sauver les animaux qui se trouvaient dans la grange. Aucun d’eux n’a été blessé dans l’incendie.

Selon les Gerber, la situation aurait pu être bien plus grave sans l’intervention de Goosey.

« Si je n’avais pas été réveillé, je pense qu’en quelques minutes de plus, la situation aurait été hors de contrôle », a indiqué Bert Gerber.

L'oie GooseyCrédit Photo : KHOU

De son côté, sa femme Chelsea a ajouté :

« Notre oie, Goosey, nous a alertés en cacardant et en nous réveillant. Nous avons eu la chance de réussir à éteindre les flammes, et tout le monde est sain et sauf ».

Selon ses dires, toute la famille était dans «l’incrédulité totale» en découvrant les images de l’incendie et ressentait une «immense gratitude» envers l’animal, qu’elle considère comme celui qui a sauvé leur propriété.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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