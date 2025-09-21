Une chienne se fait écraser à plusieurs reprises sur une route, elle est découverte dans un état alarmant

Aux États-Unis, une automobiliste a secouru un chien abandonné et renversé par plusieurs voitures sur une route brûlante.

Début août, Kassie Deanne, une femme originaire des États-Unis, a sauvé une chienne errante en train d’agoniser sur une route.

La bonne samaritaine a dévoilé les coulisses du sauvetage via une vidéo postée sur son compte TikTok.

Elle raconte que la boule de poils « gisait sur l’asphalte brûlant après avoir été renversée à plusieurs reprises ». Selon ses dires, le pauvre toutou était incapable de bouger.

Face à cette situation, la conductrice a stoppé son véhicule pour venir en aide au quadrupède en piteux état. Selon ses dires, le canidé avait une partie de son visage couvert de sang.

Elle a déposé l’animal sur le siège arrière de sa voiture, où était installée sa fille en bas âge. L’automobiliste s’est ensuite rendue vers la clinique vétérinaire la plus proche.

Sur les images dévoilées sur le réseau social TikTok, on entend l’Américaine rassurer la passagère blessée au niveau de la joue.

La chienne se voit offrir une seconde chance

La vidéo passe ensuite à un autre extrait, où la chienne, baptisée Marcie, semble beaucoup plus heureuse, allongée sur les genoux de Kassie dans la voiture.

Il faut dire que la rescapée revient de loin. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière s’est battue pour vivre.

Crédit Photo : Kassie Deanne / TikTok

Lors de son sauvetage, Marcie souffrait d’une grave fracture du crâne et de multiples fractures au niveau des pattes. Par chance, celle-ci a survécu à ses blessures.

Aujourd’hui, la chienne est en bonne santé. Ce n’est pas tout. Elle a été adoptée par sa sauveteuse au grand cœur.

« Maintenant, elle est à la maison avec moi ! », confie Kassie sur TikTok.

Dans cette même vidéo, on aperçoit l’animal courir dans l’herbe. Comme vous pouvez le voir, il est vêtu d’un haut rayé sur lequel est inscrit « hug me, kiss me, love me » (« serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, aime-moi » en français).

La publication est rapidement devenue virale, récoltant plus de de 14 millions de vues en seulement deux jours. Dans la session commentaires, de nombreux internautes félicitent Kassie d’avoir sauvé la vie de Marcie.

« Vous êtes un ange » ; « C’est grâce à vous que je continue à croire en l’humanité » ; « Il y a une place spéciale pour vous au paradis », peut-on lire parmi les réactions.

Très attachée à sa chienne, Kassie a pris l’habitude de publier des vidéos d’elle sur les réseaux sociaux.

Des images qui réchauffent le cœur !