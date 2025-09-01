Un touriste fait boire de la bière à un éléphant, la vidéo fait enrager les internautes

Lors d’un safari au Kenya, un touriste espagnol n’a pas hésité à faire boire de l’alcool à un éléphant. Une attitude vivement critiquée sur les réseaux sociaux.

La bêtise humaine ne connaît aucune limite. Le geste de ce touriste espagnol en est le parfait exemple.

La raison ? Ce dernier a mis en danger un éléphant lors d’un safari au Kenya après lui avoir donné de… l’alcool, rapporte le Daily Mail.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on voit le voyageur boire une « Tusker », une bière blonde kényane.

The elephant in question is housed in Ol Jogi, his name is Bupa, estimated to be over 40 years old. Wanaua mzee na pombe.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que ce dernier a eu la drôle d’idée de partager sa boisson avec le pachyderme.

Comme vous pouvez le voir, il n’hésite pas à verser le liquide de la canette dans la trompe du mammifère.

En légende du post, le visiteur a écrit : « Juste une Tusker avec un ami à défenses ».

Un éléphant rescapé

L’histoire de n’arrête pas là. L’Espagnol s’est mis en scène dans une autre vidéo. Dessus, il donne des carottes à deux autres éléphants de la réserve africaine.

« Nous sommes à l’heure de la bière », a-t-il écrit sous la publication.

Selon les informations du média britannique, l’éléphant, qui a ingurgité de l’alcool, est connu sous le nom de Bupa.

Le spécimen a été sauvé d’un abattage massif d’éléphants au Zimbabwe en 1989. Il a ensuite été transféré au Kenya, où il s’épanouit auprès de ses pairs.

Toujours selon nos confrères, le touriste étranger se décrit comme « accro à l’adrénaline ». Ses vidéos ont depuis été supprimées. Celles-ci ont suscité l’indignation de nombreux internautes.

« Cela n’aurait jamais dû arriver »

Les séquences ont aussi provoqué la colère des responsables de la réserve naturelle.

« Cela n'aurait jamais dû arriver. Nous sommes une organisation de conservation et nous ne pouvons pas laisser cela se produire », a déclaré un membre du personnel à la BBC.

Il a ajouté que la vidéo serait transmise aux « autorités compétentes ».

À noter que le Kenya Wildlife Service (KWS) a ouvert une enquête après l'incident. De son côté, la biologiste et spécialiste des éléphants, Dr Winnie Kiiru, explique que le comportement du touriste a mis en danger la vie de l’animal.

Elle ajoute :

« Environ 95 % des éléphants au Kenya sont sauvages, et il est inacceptable de voir circuler sur les réseaux sociaux des messages qui donnent l'impression que l'on peut s'approcher des éléphants et les nourrir ».

« L’état d’ivresse » a déjà été observé chez les éléphants. Dans la plupart des cas, celui-ci est du à la consommation de fruits fermentés. Quels sont les effets de l’alcool sur ces animaux ?

Comme le précise le Mag des Animaux, une étude publiée en 2006 par le biologiste Steve Morris assure « qu’il faudrait que l’animal consomme plus de 1400 fruits fermentés en une seule fois pour atteindre un niveau d’alcoolémie comparable à celui de l’ivresse humaine », détaille le site spécialisé.

Dans une interview accordée au média Blick en 2023, Severin Dressen, directeur du zoo de Zurich (Suisse), explique que « l’état d’ébriété chez les animaux » peut entraîner « une baisse de l’attention et une détérioration des réactions ».

Selon ses dires, « cela peut être dangereux pour les animaux qui sont des proies ».