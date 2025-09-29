Il jette un chaton par la fenêtre de son camion et prend la fuite devant les témoins horrifiés

Un Américain a été aperçu en train de jeter un chaton sans défense par la fenêtre de son véhicule. Par chance, l’animal a été recueilli par une bonne samaritaine.

Tarynn Byrum, une employée américaine vivant en Caroline du Nord, n’avait aucune intention d’adopter un chat, mais le destin en avait décidé autrement.

Par une journée de mai 2025, alors qu’elle était au bureau, la jeune femme a été interrompue par l’un de ses collègues, qui lui a demandé si elle aimait les chats.

Ce dernier lui alors confié avoir vu un conducteur d’un camion jeter un chaton minuscule dans le caniveau avant de s’enfuir. Cette scène glaçante s’est déroulée sur le parking de l’entreprise de Tarynn.

Crédit Photo : Tarynn Byrum/TikTok

Une fois le récit terminé, celle-ci a suivi son collaborateur dehors pour s’enquérir de l’état de santé du bébé chat au pelage roux.

L’employée est alors passée à l’action et a ramassé le jeune félin pour le mettre à l’abri dans ses bras.

« J’ai remarqué que quelque chose n’allait pas (…) Il était visiblement épuisé par son calvaire. Il était sale, avec des poils emmêlés, et une vilaine infestation de puces », raconte la bonne samaritaine à People.

Crédit Photo : Tarynn Byrum/TikTok

Elle sauve le chaton et lui offre un toit pour la vie

Elle a passé le reste de la journée avec le petit matou au travail. En fin d'après-midi, elle a emmené l’animal chez le vétérinaire, où il a subi une batterie d’examens jusqu’à une heure du matin en présence de son ange gardien.

Crédit Photo : Tarynn Byrum/TikTok

C’est dans ce contexte que Tarynn a ramené le chaton chez elle, mais cette dernière ne savait pas si elle le garderait. Finalement, elle a décidé de l’adopter. Présente sur TikTok, elle a raconté son histoire via une vidéo, qui est devenue virale, cumulant plus de 300 000 vues depuis sa mise en ligne.

Aujourd’hui âgé de cinq mois, le chat rescapé - baptisé Nugget - se porte bien grâce à sa propriétaire.

« Je me demandais comment on pouvait faire une chose horrible à un petit être », confie l’Américaine.

Crédit Photo : Tarynn Byrum/TikTok

Depuis cet incident, Tarynn est persuadée que le destin a mis le chaton sur sa route.

« Nous nous sommes immédiatement attachés l’un à l’autre, et je suis tombée follement amoureuse de lui ».

Quelle sanction pour le conducteur ?

Dans la session commentaires, la propriétaire de Nugget explique avoir récupéré la plaque d’immatriculation du conducteur qui s’est débarrassé du chaton, et assure avoir fait le nécessaire.

Aux États-Unis, abandonner un animal de compagnie est considéré comme un acte de cruauté. Les sanctions sont différentes en fonction des États.

Crédit Photo : Tarynn Byrum/TikTok

Dans l’Hexagone, en revanche, ce délit est puni de trois ans de prison et s’accompagne d’une contravention d’un montant de 45 000 euros.