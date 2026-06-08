De nouvelles lumières seront obligatoires sur les voitures à partir du 7 juillet

Une nouvelle réglementation sur les deux arrière des voitures va s’appliquer dans l’Union européenne à partir du 7 juillet.

Changement à venir pour les automobilistes ! A partir du 7 juillet prochain, les véhicules sortis d’usine présenteront un nouveau système d’éclairage à l’arrière. Un changement qui s’appliquera dans toute l’Union européenne, dont la France naturellement.

Quel est donc ce nouvel éclairage ? Imposé à tous les constructeurs, il se base sur des feux de freinage adaptatifs afin de diminuer le nombre d’accidents causés par le freinage d’urgence. Ce système déclenche des feux clignotants rapides lorsque le conducteur appuie brutalement sur la pédale de frein lorsqu’il roule au-delà de 50 km/h. Ce dispositif est appelé Emergency Stop Signal (ESS).

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Que faire face à cette nouvelle réglementation ?

Ainsi, les feux clignotants se déclencheront au même titre que les feux rouges arrière classiques, sans avoir à appuyer sur le bouton des feux de détresse. En gagnant une fraction de seconde sur le temps de réaction, ce dispositif est censé améliorer la sécurité des usagers de la route. À 80 km/h, on gagnerait donc 4,4 mètres de distance entre deux véhicules, ainsi que 5,5 mètres à 100 km/h. Ces quelques mètres peuvent suffire pour éviter un choc par l’arrière.

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À noter qu’en dessous de 50 km/h et dans le cadre d’un freinage progressif de la voiture, aucun changement n’est à attendre.

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Que cela change-t-il pour les automobilistes ? Rassurez-vous, les véhicules actuellement en circulation ne sont pas concernés par ce changement donc vous n’aurez pas besoin de passer chez le garagiste. Ce nouvel éclairage est exclusif aux véhicules neufs. D’autres fonctionnalités d’aide à la conduite devraient également apparaître dans les voitures neuves comme le freinage automatique d’urgence (AEB) qui détecte automatiquement les véhicules, les piétons et les cyclistes sur la route.

Les conducteurs pourront également avoir recours à un assistant de maintien dans la voie en cas de situation de critique, à l’Intelligent Speed Assist pour respecter les limitations de vitesse et une boîte noire (EDR) sera installée dans les véhicules. En plus de cela, la caméra et les capteurs arrières seront renforcés pour faciliter les manoeuvres des automobilistes, tout comme le système de surveillance de l'attention et de la somnolence du conducteur. Un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest devrait également être présent sur tous les véhicules neufs.