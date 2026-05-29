Mort de Nahel : le véhicule de sa mère, Nora Merzouk, impliqué dans un refus d'obtempérer

Dans la nuit du 1ᵉʳ janvier 2026, un conducteur au volant d'un véhicule appartenant à Mounia Merzouk a pris la fuite face à des forces de l'ordre à Paris.

Voilà une affaire qui risque de faire couler de l’encre !

Les informations, révélées par Le Nouveau Détective le 25 mai et confirmées par Le Figaro, relancent les questions autour de l'entourage de Nahel Merzouk.

Pour rappel, cet adolescent de 17 ans a été tué le 27 juin 2023 à Nanterre (Hauts-de-Seine) par un tir policier lors d'un contrôle routier consécutif à une course-poursuite. S’en est suivie alors une escalade politique, médiatique et judiciaire défrayant la chronique, tandis que le procès de Florian M., le policier accusé d’avoir tué Nahel, devrait se tenir dans les prochains mois.

Cette fois-ci, c’est un autre membre de la famille qui serait impliqué dans un refus d’obtempérer. Cette personne serait toujours recherchée par les autorités depuis plusieurs mois. En effet, le véhicule de Mounia Merzouk, mère de Nahel, aurait été impliqué dans un délit de fuite commis à Paris le 1ᵉʳ janvier 2026.

Crédit photo : AFP

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Contactée par les services de police, Mounia Merzouk s'est rendue au commissariat du 19ᵉ arrondissement de Paris pour désigner son neveu, Amine B., 28 ans, résidant dans les Hauts-de-Seine et déjà connu des services de police, comme conducteur du véhicule. Le Figaro, citant une source proche du dossier, précise que les enquêteurs "n'écartent aucune piste" quant à l'identité réelle du conducteur.

Un suspect toujours recherché

Convoqué par les services de police, Amine B. ne s'est jamais présenté au commissariat. Les forces de l'ordre ont tenté de l'interpeller à son domicile dans la semaine précédant la publication de l'information, sans succès. Un mandat de recherche pour "refus d'obtempérer" a, depuis, été émis à son encontre.

Cet épisode intervient alors que le procès du policier Florian M. est attendu dans les Hauts-de-Seine au 2ᵉ ou 3ᵉ trimestre 2026. Dans son arrêt du 5 mars 2026, la cour d'appel de Versailles a requalifié les faits en "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", écartant la qualification de meurtre retenue par les juges d'instruction.

Crédit photo : Le Parisien

Florian M. sera donc jugé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, et non devant la cour d'assises. Le parquet général, les avocats du policier et ceux de la famille de Nahel se sont par ailleurs tous pourvus en cassation contre cette décision.