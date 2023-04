Alors qu'on pensait l'espèce disparue, une lionne a été aperçu au Tchad pour la première fois en 20 ans

Récemment, une lionne a été aperçue au Tchad et son passage a été immortalisé par un piège photographique. Une bonne nouvelle car dans ce pays, les lions étaient considérés comme éteints depuis 2014.

Au Tchad, les lions ont disparu depuis plus de 20 ans. Depuis 2004, aucun lion n’a été observé dans ce pays africain et en 2014, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a déclaré que l’espèce était éteinte dans ce pays.

Crédit photo : iStock

La cause ? Les lions ont été victimes d’un braconnage organisé et intensif pendant plus de dix ans. Pour contrer ce fléau, le Tchad et le Cameroun se sont unis pour protéger les parcs nationaux et permettre aux populations d’animaux sauvages de se rétablir.

Une lionne aperçue au Tchad

Alors qu’on pensait que les lions ne vivaient plus au Tchad, une lionne a été aperçue dans un parc national du pays. Elle a été prise en photo en février dernier grâce à la pose d’un piège photographique dans la région. Cette bonne nouvelle a été annoncée par le gouvernement du Tchad et l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

“La photo montre une lionne adulte en très bonne santé, âgée d’environ cinq ans. Je suis sûr qu’elle n’est pas seule. C’est extrêmement encourageant car les femelles dans la fleur de l’âge sont à la base de toute population de lions, et ce ne sont pas de grandes vagabondes : elles habitent des zones qui ont des proies et où elles peuvent élever leurs petits en toute sécurité”, a expliqué Luke Hunter, directeur exécutif du programme WCS Big Cat.

Selon les experts animaliers, la lionne est en parfaite santé. Son apparition est une bonne nouvelle pour cette espèce menacée car on estime que dans le monde, il ne reste plus qu’entre 22 000 et 24 000 lions à l’état sauvage. En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, la population de ces animaux a diminué de 66% depuis 1990. Dans ces régions, les lions font partie des espèces en danger critique d’extinction.