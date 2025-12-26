Une mouffette affronte un puma dans une vidéo incroyable

Un photographe animalier a capturé une incroyable interaction entre une mouffette et un puma grâce à l'une de ses caméras de surveillance.

Robert Martinez, également connu sous le nom de Parliament of Owls sur les réseaux sociaux, est un photographe animalier. Il a partagé sur sa page Instagram cette vidéo remarquable tournée dans la forêt nationale d'Angeles, en Californie.

« Puma contre mouffette ! Qui va gagner ? », écrit Martinez.

« Regardez cette petite mouffette guerrière intrépide affronter un prédateur suprême dans la forêt nationale d'Angeles. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ces images pour la première fois. Comme je le dis toujours, il faut s'attendre à l'inattendu quand on installe des caméras de surveillance dans la nature. Ce moment rare était vraiment sauvage. »

Crédit photo : Instagram / The Parliament of Owls

David contre Goliath

On peut voir la courageuse mouffette marcher sans crainte vers le puma, qui tente de se cacher dans l'obscurité. Lorsque la mouffette aperçoit le grand félin, celui-ci contourne la mouffette pour l'éviter. La mouffette rayée regarde le puma quitter son territoire, sans bouger d'un pouce.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Martinez (@parliament0f0wls)

Dans un clip ultérieur, la mouffette combative s'en prend alors à la caméra de surveillance elle-même, la fixant du regard et tapant du pied.

« À ce stade, je pense que la mouffette défie ma caméra »

Crédit photo : Instagram / The Parliament of Owls

Robert Martinez, à ne pas confondre avec le sélectionneur de l’équipe de football du Portugal, apparaît lui-même dans la vidéo plus tard, assis à l'endroit où les images sauvages ont été filmées. En raison de la nature de la photographie par piège photographique, la vidéo de la mouffette et du puma a été filmée en 2022.