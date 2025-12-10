Une vidéo de Rahim Redcar (ex-Christine and the Queens), chantant dans une brasserie, suscite les moqueries des internautes

Une vidéo, dans laquelle Rahim Redcar interprète une chanson a provoqué des commentaires moqueurs de la part d'internautes. Précisions.

À chacune de ses apparitions, Rahim Redcar (ex-Christine and The Queens) ne laisse personne indifférent et chacun y va de son petit commentaire au sujet de sa musique ou encore de l'image que l'artiste renvoie.

Hélas, ces remarques sont bien souvent accompagnées de sarcasmes et autres moqueries, qui trahissent une certaine impopularité.

Un théorème qui se vérifie de nouveau après la publication d'une vidéo récente de l'artiste, qui a suscité une vague de commentaires moqueurs sur la toile.

Crédit photo : DR

Rahim C. Redcar moqué sur la toile, à cause de son... look

Les images ont été filmées en novembre dernier à l'occasion d'un petit concert organisé par la célèbre brasserie Wepler, située sur la Place de Clichy, à Paris. Pour cet événement, qui avait lieu dans le cadre de la remise d'un prix, l'établissement, situé dans le XVIIIᵉ arrondissement de la capitale, avait convié Rahim Redcar, qui a interprété quelques-uns de ses plus grands succès.

Arborant, comme à son habitude, un look sombre et androgyne, l'artiste de 37 ans s'est pris au jeu pour le plus grand bonheur des spectateurs présents.

Filmée, sa prestation a ensuite été partagée sur ses réseaux sociaux et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas manqué de faire réagir. Si une minorité a tenu des propos bienveillants, certains se sont, en revanche, montrés moins sympathiques, n'hésitant pas à se moquer de l'artiste et de son style. Plusieurs internautes l'ont ainsi comparé à de vieux chanteurs, comme Hervé Villar, Claude François ou encore Mike Brant, afin de mieux souligner sa supposée ringardise.

D'autres, encore plus critiques, ont évoqué une forme de déclin artistique de Radhim Redcar, estimant que ce dernier était sur la pente descendante.

« À un moment donné, il faut arrêter car là cela devient pathétique » ; « Wahou la chute ! On croirait une parodie une blague ... C'est vraiment la grosse descente là » ; « Elle a carrément vrillé » ; « Elle est descendue bien bas », peut-on lire ainsi dans les commentaires facebook, publiés sous la vidéo.

Bref, vous l'aurez compris, l'attitude de celui que l'on appelait jadis Christine and The Queens continue d'alimenter les discussions.

Et nul doute que l'artiste ne fera jamais l'unanimité.