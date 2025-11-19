Vidéo : un python gigantesque traverse le plafond et atterrit dans la salle de bain d'une famille

En Malaisie, une adolescente a vécu la frayeur de sa vie après avoir aperçu un serpent gigantesque traverser le plafond de sa salle de bain.

Mercredi 12 novembre, une scène digne d’un film d’horreur s’est produite dans une maison située au nord-ouest de la Malaisie.

Comme le rapporte People, des policiers se sont rendus dans cette propriété pour déloger un serpent géant caché dans le plafond de la salle de bain.

Une opération délicate

Cette intervention a été immortalisée en vidéo. Sur ces images, on voit les secouristes casqués qui tentent de capturer le reptile à l’aide de longs crochets.

C’est alors qu’un énorme python réticulé émerge, sa longue queue épaisse traverse le plafond et touche presque le sol. Commence alors une chorégraphie pour le faire sortir de sa cachette.

Crédit Photo : Newsflare

Comme vous pouvez le voir, le reptile résiste pendant un certain temps, avant de céder. Il chute lourdement au sol, dévoilant ainsi sa taille gargantuesque. Selon les agents, le python pesait plus de 55 kilos. Celui-ci a été relâché dans une zone sauvage, éloignée des habitations.

« Il était si gros »

Le logement appartient à une enseignante. Selon ses dires, c’est sa fille de quinze ans qui a remarqué a trou dans la plafond de la salle de bain.

« J’étais en réunion lorsque ma fille m’a envoyé une photo du plafond effondré. En rentrant chez moi, j’ai vérifié la salle de bain et j’ai vu ce qui ressemblait à un morceau de tissu (…) qui dépassait du plafond cassé », se souvient la mère de famille.

Elle ajoute :

« Mes enfants ont alors utilisé l'appareil photo d'un téléphone pour zoomer sur la zone, et nous avons trouvé le serpent ».

Crédit Photo : Newsflare

Elle est tombée des nues en découvrant qu’une reptile aussi gros se cachait au-dessus de ses toilettes.

« Il était si gros que j’ai crié très fort. Je n’avais jamais vu un serpent aussi massif de mes propres yeux », a-t-elle déclaré à Newsflare.

D’après elle, le python vivait dans un marécage voisine. Elle pense que l’animal s’est introduit dans la maison en grimpant sur un arbre de son jardin.