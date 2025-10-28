Une jeune chienne héroïque retrouve une petite fille de 2 ans qui s'était perdue pendant cinq heures dans une forêt glaciale

Aux États-Unis, une petite fille de 2 ans s’est perdue dans une forêt pendant 5 heures, alors que la température avoisinait les 4 degrés. Par chance, l’enfant a été retrouvée saine et sauve par une chienne.

Vendredi 10 octobre, une petite fille âgée de 2 ans s’est perdue dans une forêt du New Hampshire, aux États-Unis. L’enfant est partie de chez elle en suivant ses deux chiens qui avaient réussi à faire un trou de la clôture de la maison pour s’enfuir. La mère de l’enfant a appelé les secours à 15h15 pour signaler sa disparition. Trente minutes plus tard, des policiers, pompiers et bénévoles sont arrivés sur place pour partir à la recherche de la fillette.

Une association a également été mobilisée pour aider les secours à localiser l’enfant disparue grâce à des chiens spécialement formés. En effet, certains chiens peuvent réussir à retrouver des personnes disparues, comme cette chienne qui a retrouvé trois personnes en une année. Jeremy Corson, membre de cette association, était sur les lieux avec sa chienne Freyja, un berger allemand de 7 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Washington Post (@washingtonpost)

La petite fille a été retrouvée

Quand Jeremy Corson est arrivé sur place avec sa chienne, la température avoisinait les 4 degrés.

“Tout le monde a laissé tomber ce qu’il était en train de faire et est venu très rapidement, sachant que la température baissait. Le temps est un facteur essentiel avec un enfant de 2 ans, à la fois parce qu’il est jeune et parce que plus le temps passe, plus il peut s’éloigner”, a expliqué Jeremy Corson, selon Ouest-France.

Crédit photo : New England K9 Search and Rescue

Après deux heures de recherches, les chaussures de la petite fille ont été retrouvées, comme le rapporte People. Au même moment, les deux chiens de la famille sont rentrés à la maison, environ 10 à 15 minutes après le déploiement de l’hélicoptère. Inquiets, les sauveteurs ont remarqué que sans la présence des chiens, la petite fille ne pouvait pas se réchauffer, d’autant plus qu’elle n’avait qu’un legging, un pull léger et pas de chaussures. Aux alentours de 20h, la chienne a flairé une piste.

“Elle mettait son museau au sol, ce qui indique qu’elle suivait une odeur. La forêt était si dense qu’il était impossible à voir à plus de quelques mètres devant soi”, a expliqué Jeremy Corson.

Finalement, l’enfant a été retrouvée saine et sauve. Les sauveteurs lui ont donné des vêtements chauds et l’ont transportée à l’hôpital pour s’assurer que tout allait bien. Elle a ensuite rejoint sa famille chez elle, en sécurité. La chienne a quant à elle reçu une balle neuve et beaucoup de caresses en récompense.