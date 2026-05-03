Une vétérinaire passe une chienne enceinte au rayon X et n'en revient pas de ce qu'elle découvre

Le mois dernier, aux États-Unis, une chienne de refuge enceinte a donné naissance à une portée de chiots qui a surpris les vétérinaires.

Winnie, une beagle d’un an, est devenue mère pour la première fois. Sa mise bas a réservé une surprise aux vétérinaires, rapporte The Dodo, média en ligne consacré aux animaux.

Une chienne enceinte surprend les vétérinaires

La jeune chienne est arrivée au Kentucky Humane Society (KHS), une organisation de protection des chiens et des chats abandonnés située dans l’État du Kentucky (États-Unis), après avoir été transférée depuis un autre refuge.

Le jour de son arrivée, cette future maman était en sous-poids, ne pesant que 10,4 kilogrammes. Malgré cela, les soigneurs ont eu une découverte inattendue en réalisant une radiographie de son ventre : Winnie portait trois chiots plus grands que prévu.

Crédit Photo : Kentucky Humane Society

Le personnel ignorait avec quel chien leur nouvelle pensionnaire avait eu ses petits, mais soupçonnait qu’il s’agissait d’une race plus grande, ce qui pourrait expliquer leur gabarit.

Après ce constat, les vétérinaires ont compris que Winnie pourrait avoir besoin d’aide au moment de la mise bas et ont donc commencé à élaborer un plan.

« La taille de ses chiots a été le facteur le plus surprenant. Nous savions qu’il serait difficile pour elle de mettre ses bébés au monde sans l’aide de notre équipe vétérinaire », a expliqué Jen Harris, coordinatrice des relations publiques du KHS, auprès de The Dodo.

Une mise bas sous haute surveillance

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Face à cette situation, le Dr Bewley a pris la chienne en charge pour lui fournir tout le nécessaire et garantir une mise bas sûre et sans complications.

Peu après, Winnie a commencé le travail sous la surveillance de son vétérinaire. Mais elle était en difficulté. Plusieurs heures plus tard, le Dr Bewley a décidé que la solution la plus sûre était une césarienne en urgence.

Crédit Photo : Kentucky Humane Society

Dans la foulée, elle a appelé les membres de son équipe et les a rejoints au centre vétérinaire. Vingt minutes plus tard, les trois chiots étaient nés. Les soignants les ont nommés Tigrou, Bourriquet et Porcinet, des personnages de l’univers de Winnie l’Ourson.

Après l’accouchement, il y a environ un mois, toute la famille a été accueillie temporairement par le Dr Bewley.

« Winnie et ses bébés s’épanouissent sous les soins du Dr Bewley. Elle continue de les accueillir en famille d’accueil, et tout le monde tète calmement et apprend à se connaître sous son œil attentif. Winnie commence même à montrer sa personnalité câline et douce, à mesure qu’elle gagne sa confiance », a indiqué Jen Harris.

Crédit Photo : Kentucky Humane Society

Aujourd’hui, les bénévoles espèrent que cette histoire encouragera les membres de la communauté et les amoureux des animaux à faire des dons aux refuges locaux, que ce soit sous forme d’argent ou de temps.

« Si vous avez la possibilité d’accueillir une mère et ses chiots en famille d’accueil, cela fait une différence incroyable. Et même si cela n’est pas possible, les dons et les fournitures sont toujours les bienvenus et très utiles ! », a conclu la représentante de l’association.

Crédit Photo : Kentucky Humane Society