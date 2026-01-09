Surnommée la « mère vierge », elle tombe enceinte à 17 ans alors qu'elle... n'a jamais eu de relations sexuelles

Kelsi Mickelson, une mère de famille américaine, a expliqué comment elle est tombée enceinte à 17 ans, alors qu'elle affirmait être encore vierge à l'époque.

Le miracle de la naissance est une chose merveilleuse, mais pour Kelsi Mickelson, c'était vraiment un miracle. À l'âge de 15 ans, elle a consulté une gynécologue pour la première fois et a appris qu'elle avait un vagin incroyablement étroit, à tel point qu'un tampon ne pouvait même pas y entrer, sans parler d'un rapport sexuel avec pénétration.

En d’autres termes, la médecin lui annonce qu'elle ne pourrait même pas avoir de relations sexuelles, et encore moins tomber enceinte.

« Je suis allée voir ma mère et elle m'a emmenée chez le médecin pour mon premier rendez-vous chez la gynécologue. Elle m'a dit : « Chérie, je ne peux même pas y mettre mon petit doigt. Elle n'a pas pu faire d'examen gynécologique. Elle m'a donc dit : « Cela n'a aucune incidence sur toi et ce n'est pas un problème, sauf que tu ne peux pas avoir de relations sexuelles. »

Elle avait prévu de subir une hyménectomie à l'âge de 18 ans afin de retirer l'excès de peau, mais elle est tombée enceinte avant cela, à 17 ans. Mais comment cela a-t-il pu se produire ?

Crédit photo : Kelsi Mickelson

Lorsqu'elle s'est trouvé un petit ami, elle lui a immédiatement annoncé qu'ils ne pourraient pas avoir de relations intimes, mais il l'a très bien accepté et ils sont restés ensemble.

Quelques semaines après une nuit de « bêtises », sans pénétration, Kelsi s'est inquiétée en constatant que ses règles n'étaient pas arrivées et un test de grossesse a confirmé ce qu'elle et sa mère n'avaient pas cru possible.

Issue d'un milieu religieux, elle a immédiatement fait le lien avec la Vierge Marie, mais sa réalité a en fait coûté à Kelsi beaucoup d'amis qui refusaient de croire qu'elle était tombée enceinte sans avoir eu de relations sexuelles avant le mariage.

« Certains de mes amis m'ont traitée de menteuse et m'ont accusée de ne pas vouloir admettre que j'avais eu des relations sexuelles. Ça a été une période très difficile dans ma vie. »

Crédit photo : Kelsi Mickelson

Elle met cinq enfants au monde, ses grossesses encore inexpliquées

Kelsi voulait attendre un peu avant d'avoir son bébé, et après avoir épousé son petit ami et emménagé avec lui, ils ont eu leur première relation sexuelle alors qu'elle était enceinte de six mois.

Bien que les experts médicaux aient craint qu'elle ne puisse pas accoucher, elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé en septembre 2009.

« Même jusqu'au jour de l'accouchement, il leur était difficile de réaliser un examen pelvien complet, car la peau était toujours là et elle était épaisse. Après avoir pensé qu'ils devraient couper une partie de la peau, ils ne l'ont pas fait, car elle s'est désintégrée. Lorsqu'elle est descendue dans le canal génital, toute cette peau avait disparu. Notre fille est née avec un poids de 3 kg, sans complications, et nous l'avons appelée Zoé. Ce prénom signifie « vie, pleine d'esprit ».

Crédit photo : Kelsi Mickelson

Le miracle a donc bien eu lieu et Kelsi partage son histoire même si le mystère a perduré :

« Donc, quand je dis que je suis tombée enceinte sans avoir eu de relations sexuelles, je veux dire que je suis littéralement tombée enceinte sans avoir eu de relations sexuelles. »

Heureusement, elle a pu avoir des rapports sexuels sans douleur après l'arrivée de Zoé, et elle a depuis eu quatre autres enfants. Cependant, ses grossesses inhabituelles se sont poursuivies après que trois d'entre elles ont été confirmées alors qu'elle portait un stérilet.

À ce jour, ses enfants ont bien grandi et la grande famille se porte à merveille.