En essayant de concevoir un enfant, elle découvre qu'elle est allergique... à son mari

Alex Murphy Klein, une Américaine âgée de 36 ans, a révélé qu’elle était allergique à son mari, alors qu’ils essayaient de concevoir un enfant.

Parfois, pour un couple, le chemin vers la conception d’un enfant peut être semé d’embûches, notamment sur le plan biologique et médical. Mais rares sont les cas où les deux procréateurs se révèlent, pour le coup, incompatibles.

Telle est l’histoire assez déconcertante d’Alex Murphy Klein, une Américaine âgée de 36 ans. Cette ancienne patineuse artistique, connue pour ses participations dans les émissions “Dancing on Ice” au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, a raconté son histoire atypique sur le plateau de l’émission “This Morning”, en compagnie de son mari Paul.

Crédit photo : Getty Images

Le couple, actif sur TikTok, avait déjà partagé leur long combat pour la conception d’un enfant. Marié depuis 2023, cela fait plus de deux ans qu’ils essayent d’avoir un enfant. Et malgré des bilans médicaux rassurants des deux côtés, rien ne se passe.

Des gènes qui refusent de se mélanger

Alex et Paul se tournent alors vers la fécondation in vitro, et c’est à ce moment qu’ils découvrent que le système immunitaire d’Alex attaque systématiquement les embryons contenant l’ADN de Paul. En d’autres termes, Alex est "allergique" à son mari, même s’il ne s’agit pas d’une allergie classique de type urticaire ou choc anaphylactique.

"J’ai cette chose appelée Kir AA, et Paul a ce gène appelé HLAC2. Et lorsqu'ils se rencontrent, ils se repoussent. Mes gènes mettent en quelque sorte les freins et disent : Attaquons-le".

Crédit photo : Getty Images

Désormais, le couple serait à la recherche d’un traitement pour combattre cette incompatibilité. Parce qu’en l’état, leurs gènes ne semblent pas vouloir se mélanger.