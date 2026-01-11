En essayant de concevoir un enfant, elle découvre qu'elle est allergique... à son mari

Par |

Alex Murphy Klein et son mari Paul

Alex Murphy Klein, une Américaine âgée de 36 ans, a révélé qu’elle était allergique à son mari, alors qu’ils essayaient de concevoir un enfant.

Parfois, pour un couple, le chemin vers la conception d’un enfant peut être semé d’embûches, notamment sur le plan biologique et médical. Mais rares sont les cas où les deux procréateurs se révèlent, pour le coup, incompatibles.

Telle est l’histoire assez déconcertante d’Alex Murphy Klein, une Américaine âgée de 36 ans. Cette ancienne patineuse artistique, connue pour ses participations dans les émissions “Dancing on Ice” au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, a raconté son histoire atypique sur le plateau de l’émission “This Morning”, en compagnie de son mari Paul.

Alex Murphy Klein et son mari PaulCrédit photo : Getty Images

Le couple, actif sur TikTok, avait déjà partagé leur long combat pour la conception d’un enfant. Marié depuis 2023, cela fait plus de deux ans qu’ils essayent d’avoir un enfant. Et malgré des bilans médicaux rassurants des deux côtés, rien ne se passe.

Des gènes qui refusent de se mélanger

Alex et Paul se tournent alors vers la fécondation in vitro, et c’est à ce moment qu’ils découvrent que le système immunitaire d’Alex attaque systématiquement les embryons contenant l’ADN de Paul. En d’autres termes, Alex est "allergique" à son mari, même s’il ne s’agit pas d’une allergie classique de type urticaire ou choc anaphylactique.

"J’ai cette chose appelée Kir AA, et Paul a ce gène appelé HLAC2. Et lorsqu'ils se rencontrent, ils se repoussent. Mes gènes mettent en quelque sorte les freins et disent : Attaquons-le".

Alex Murphy Klein et son mari PaulCrédit photo : Getty Images

Désormais, le couple serait à la recherche d’un traitement pour combattre cette incompatibilité. Parce qu’en l’état, leurs gènes ne semblent pas vouloir se mélanger.

Source : YouTube / This Morning
Suivez nous sur Google News
Couple Mariage Maladie

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Un discours pendant un mariage
La justice annule un mariage à cause d'un... discours écrit avec ChatGPT
Un motard
En couple, ces deux motards meurent, tour à tour, dans un accident différent, à quelques heures d’intervalle
Évelyne Leclercq sur le plateau de « Tournez manège ! »
Évelyne Leclercq, animatrice emblématique de « Tournez manège ! », est morte à l’âge de 74 ans
Une femme atteinte d&#039;un rhume
Ni les pieds froids ni les températures glaciales : la véritable cause des rhumes est le contact avec l’air pollué
Jasmine Ramirez
« Elle est très forte » : une ado de 14 ans atteinte d'une maladie rare se fait amputer sa jambe de 79 kg