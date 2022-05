Ce chien errant retrouvé au bord de la route est tombé amoureux de la vétérinaire qui lui a sauvé la vie

Après avoir recueilli un petit chien en piteux état dans son chenil, une vétérinaire a raconté leur rencontre et la convalescence du canidé dans des vidéos TikTok.

Crédit : Emily Bewley/ TikTok

Découvert au bord de la route par un chauffeur Uber, le chien errant était dans un très mauvais état. Dans une vidéo qui retrace le parcours semé d’embuche du canidé, la vétérinaire Emily Bewley, qui travaille dans un centre d’adoption pour animaux, raconte que le chien aux longs poils était émacié, « sa condition physique est une sur neuf ». Manquant de force, le chien avait aussi du mal à tenir sur ses pattes.

Malgré cela, Emily Bewley était persuadée que le jeune chien allait se battre pour sa vie : « c'était assez clair dès le début qu’il avait la vie en lui ». Au fur et à mesure de sa convalescence, le jeune chien fait des progrès remarquables. « Il a commencé à se tenir debout et à marcher petit à petit. Puis, on s’est tous dit ‘on veut l’appeler Travolta parce que ce gars reste en vie’ », précise la vétérinaire.

Crédit : Emily Bewley/ TikTok

Une nouvelle vie pour Travolta

Lentement mais sûrement, Travolta se redresse, retrouve de la vivacité et de la joie pour le plus grand bonheur des vétérinaires. Puis, Emily Bewley songe à garder Travolta avec elle : « nous étions juste en train de tomber follement amoureux l'un de l'autre. Je savais que je devais l’adopter », comme une évidence.

Crédit : Emily Bewley/ TikTok

Travolta est alors recueilli par Emily est les changements sur sa santé sont significatifs. « Travolta commencerait à se sentir un peu mieux chaque jour ». Emily découvre même ce qu’elle croit être une passion pour Travolta qui adore s’habiller. Les deux compères deviennent inséparables et il devient évident pour Emily que Travolta fait désormais partie de la famille.

« Je vais certainement adopter ce petit chien », raconte Emily lorsqu’elle a pris sa décision. Cela tombait bien car « la Saint Valentin approchait à grands pas. Cela semblait être le jour idéal pour célébrer son adoption, ajoute Emily. Il restait en vie et il reste en vie avec moi maintenant. Pour toujours ».

Crédit : Emily Bewley/ TikTok

Crédit : Emily Bewley/ TikTok