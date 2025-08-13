Un bébé pleure « depuis 10 minutes » dans les gradins, une joueuse demande son expulsion, applaudie par les spectateurs

Alors qu’elle était sur le point de servir, la joueuse de tennis Emma Raducanu a fait une demande inhabituelle auprès de l’arbitre de la rencontre.

Ce lundi 11 août se poursuivait le tournoi de tennis féminin de Cincinnati (WTA 2025), aux États-Unis.

La rencontre la plus importante de la journée opposait la Britannique Emma Raducanu à la Biélorusse Aryna Sabalenka.

La 39ème mondiale et la numéro 1 se sont affrontées sur le terrain pour remporter leur place pour les huitièmes de finale.

Le match a pris une tournure inattendue lors d’un moment décisif pour la jeune Anglaise de 22 ans.

Une requête surréaliste

Alors qu'elle servait à 40-40 dans le troisième set, Emma Raducanu a interrompu son geste après avoir entendu des bruits provenant des tribunes. Une séquence filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur ces images, on voit la sportive - un brin agacée - s’adresser à l’arbitre de chaise et s’exclamer : « Ça fait dix minutes ».

De son côté, l’officielle l’informe que les pleurs proviennent d’un bébé. Elle lui demande ensuite si elle souhaite l’évacuer.

« C’est un enfant, vous voulez que je fasse sortir un enfant du stade ? ».

Ce à quoi la joueuse répond «oui», sous les applaudissements des spectateurs.

Face à cette situation, l’arbitre a indiqué qu’elle « pouvait faire un appel », mais que le match devait continuer malgré tout.

Encouragée par le public, la jeune femme a repris la partie, avant de gagner le point grâce à une faute directe commise par son adversaire. Elle a finalement remporté le jeu au bout de 23 minutes.

De son côté, l’enfant « perturbateur» n’a pas été évacué.

La confrontation s’est soldée par la victoire d’Aryna Sabalenka après plus de trois heures de jeu. Elle affrontera l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro lors du quatrième tour.